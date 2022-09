O halo, un raro fenómeno atmosférico que foi visible desde Pontevedra

Non foi tan intenso como nas fotos que calquera pode atopar na internet, correspondentes sobre todo a lugar próximos aos círculos polares, pero os pontevedreses puideron gozar esta fin de semana dun fenómeno atmosférico raro nas latitudes nas que nos atopamos.

Falamos do 'halo', un efecto óptico que forma un disco exterior ao redor do sol ou da lúa en forma de anel, e que foi visible durante parte da mañá do sábado.

Do mesmo xeito que as auroras boreales, é habitual atoparse cun halo en lugares fríos como os polos ou en rexións nórdicas como Islandia, Groenlandia, Alaska, Canadá, Rusia ou Escandinavia. Con todo en ocasións aparece en climas tropicais ou temperados se se dan as condicións atmosféricas apropiadas.

Segundo a súa definición, os halos prodúcense cando a luz procedente do sol atravesa cristais de xeo microscópicos suspendidos na atmosfera, como os que se atopan en nubes altas.

Unha imaxe curiosa que chamou a atención de moitos cidadáns, sen saber cando se poderá volver repetir.