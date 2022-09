Falece unha motorista e outra resulta ferida ao ser arremetidas por un Porsche en Meis

Unha muller faleceu e outra resultou gravemente ferida ao ser arremetida a moto na que viaxaban por un vehículo.

O accidente tivo lugar sobre as 21.30 horas deste venres na estrada PO-531 na coñecida como recta da Goulla.

Segundo o relato de testemuñas presenciais, o turismo, un Porsche circulaba a alta velocidade en sentido Vilagarcía e ao realizar unha manobra de adiantamento invadiu o carril contrario arroiando ao ciclomotor que ocupaban as dúas mulleres. Unha delas morreu no acto mentres que a outra foi trasladada en ambulancia do 061 ao Hospital Montecelo.

Segundo informaron fontes de Protección Civil as mulleres son tía e sobriña, ambas as dúas veciñas da Armenteira. A falecida é a máis nova.

Tras o accidente a circulación permaneceu interrompida mentres se procedía ao levantamento do cadáver e os servizos de emerxencias procedían á limpeza da vía.

O 112 Galicia recibía a noite de onte, pouco antes das 21:30 horas, a chamada dun particular que informaba dunha colisión entre un coche e unha moto no quilómetro 15 da PO-531, ao seu paso pola parroquia de Santa María de Paradela. Nun primeiro momento, o alertante indicaba a posibilidade de que unha das persoas implicadas falecera.

Mobilizáronse efectivos dos Bombeiros do Salnés co fin de despexar a vía e tamén participaron no operativo axentes da Garda Civil de Tráfico, Protección Civil de Meis e os servizos de mantemento das estradas.