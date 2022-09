Marín bonificará ao 90% o imposto de construcións para as obras de accesibilidade a locais e edificios

O pleno de Marín aprobou este xoves a modificación da actual ordenanza do ICIO Imposto de Construccións, Instalacións e Obras que é do ano 2004, co obxectivo de facilitar as reformas e melloras de accesibilidade.

O concelleiro de Urbanismo, Manuel Santos, explicou a modificación ten como obxectivo incorporar a esta ordenanza unha bonificación do 90% a favor das construcións, instalacións e obras de acondicionamento e adaptación de oficinas, locais comerciais e resto de inmobles do sector servizos e dos elementos comúns de vivendas colectivas, xa existentes, que se realicen co fin de favorecer as condicións de acceso das persoas con discapacidade.

Enténdese a tales efectos aquelas construcións que teñan este fin e impliquen a reforma interior ou o acceso desde a vía pública dunha oficina, local comercial ou inmoble do sector servizos.

Igualmente comprenderán a modificación dos elementos comúns dun edificio que sirvan de paso necesario entre a leira urbana e a vía pública, tales como escaleiras, ascensores, corredores, portais ou calquera outro elemento arquitectónico.

A proposta acordouse coa Asociación Polos Nosos Dereitos.