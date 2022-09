A nai das nenas asasinadas polo seu pai en Moraña carga contra os que fan "negocio" do crime

Rocío Viéitez, a nai das dúas nenas de nove e catro anos que foron brutalmente asasinadas polo seu pai en Moraña (Pontevedra), cargou contra todas aquelas persoas que fan "negocio" coa morte das súas fillas, ocorrida en 2015.

Fíxoo a través das súas redes sociais, nas que revelou a oferta dunha produtora para rodar unha docuserie sobre o crime, para a cal solicitaba información sobre o sucedido e o seu consentimento para abordar o tema.

Aínda que a nai negouse a participar na gravación e tampouco autorizou o proxecto, Rocío Viéitez relata que a produtora considerou que "como hai suficiente material de coñecemento público pódese facer igual, a que o 90% do que saíu nin se contrastou".

"Aprendín que todo é comercializable, vendible, mesmo con algo tan horrendo se pode facer negocio", lamenta a nai das dúas menores, que censura que se faga "merchandising" con todo o relacionado coas dúas vítimas, as súas fillas.

Durante estes sete anos, lembra Viéitez, "dixen máis veces non do que podo lembrar" a homenaxes, declaracións ou entrevistas, ao entender que "as miñas batallas as libro en privado e ante quen teña que libralas, non son de dominio público".

A nai das vítimas sostén que as autoridades protexen ás vítimas "en momentos álxidos", pero unha vez pasa ese período "deixas de ter protección e a buscas ou a obtés como boamente poidas", atravesando unha "revictimización constante".

A este respecto, critica que "todo se pode vender, con ou sen o meu consentimento" e asegura non ter "nin voz nin voto" sobre a súa vida, todo iso "con tal de vender morbo barato".

"Os mortos deben descansar en paz e aos vivos deberían deixarnos tamén tranquilos", conclúe Rocío Viéitez na súa publicación, lamentando que "supoño que se a fan e os denuncio aínda lles dou máis publicidade, así que lles sae rendible perder un xuízo".