Nove investigados na operación contra o comercio ilegal de arte sacra que requisou decenas de pezas en Pontevedra

Rexistro da Garda Civil nunha operación contra o tráfico de arte sacra © Mónica Patxot

Polo menos nove persoas de distintos puntos de Ourense e Pontevedra figuran como investigadas na operación da Garda Civil que, con epicentro en Carballiño (Ourense), investiga o suposto comercio ilegal de arte sacra en Galicia. Segundo fontes extraoficiais, esta operación bautizouse con dous nomes: Cinquecento e Templo sagrado.

Fontes extraoficiais consultadas por este xornal confirman que polo menos catro desas persoas foron detidas en Pontevedra e unha máis en Carballiño, aínda que a causa foi declarada secreta e non transcenderon máis datos sobre o resto de investigados.

Tanto os investigados como as pezas de arte sacra e antigüidades intervidas nesta operación foron trasladadas á Comandancia da Garda Civil de Pontevedra e a instalacións do instituto armado en Ourense e está previsto que este venres 16 de setembro sexan postos ao dispor do Xulgado de Instrución número 2 de Carballiño, que dirixe a investigación.

Segundo as fontes consultadas, está previsto que este venres pasen a disposición xudicial catro ou cinco persoas, investigadas por distintos delitos contra o patrimonio, entre eles, o de receptación por comprar arte sacra de dubidosa procedencia, que podería ser roubado.

Nove persoas figuran como investigadas, pero non todas chegaron a ser detidas e algún, tras ser arrestado formalmente, xa está en liberdade. Quedaron en liberdade en sede policial antes do seu paso a disposición xudicial e deberán comparecer no xulgado cando así sexan requiridos.

O alcance da operación é autonómico, aínda que ten dous escenarios principais, Pontevedra e Carballiño. En Carballiño foi detido o principal sospeitoso destas actividades ilegais, a persoa sobre a que se iniciou a investigación, e en Pontevedra realizouse unha importante redada nun domicilio e un comercio na que se requisaron decenas de pezas de arte sacra e outras antigüidades, ademais de pezas de marfil. Tamén houbo un rexistro nunha causa do Toural, en Vilaboa.

Distintas fontes consultadas indicaron que, tras iniciar a investigación sobre este sospeitoso de Carballiño, ordenáronse escoitas telefónicas con orde xudicial que levaron aos investigadores aos sospeitosos pontevedreses.

Nunha vivenda da rúa Sierra na que residen dúas dos investigados -un matrimonio xa xubilado- se requisaron entre unha vintena e unha trintena de pezas, mentres que nun negocio situado noutro punto do centro histórico de Pontevedra, na contorna da praza de Méndez Núñez, se requisaron algunhas pezas mal. En total, segundo fontes non oficiais, podería haber preto dun centenar de pezas requisadas, a práctica maioría de arte sacra.

O número total de pezas aínda non está contabilizado e aínda está a ser obxecto dun inventario minucioso para determinar a súa procedencia e forma de adquisición.

En Pontevedra, están investigados o matrimonio que reside na rúa Sierra, o responsable dun negocio situado nas inmediacións da praza de Méndez Núñez e tamén unha persoa que ten un posto de venda no rastro que se adoita situar na rúa Sierra. Estas catro persoas estarían acusadas dun delito de receptación, á espera de que o avance das investigacións aclare a súa posible implicación nesta actividade de comercio ilegal.

Das persoas que foron detidas en Pontevedra, este xornal puido saber que polo menos dous acolléronse ao seu dereito a non declarar cando tentaron os interrogaron en dependencias da Comandancia da Garda Civil.

Esta operación executárona axentes das brigadas de Policía Xudicial de Pontevedra e Ourense, en concreto, os grupos especializados en delitos contra o patrimonio, e contaron co apoio da unidade de seguridade cidadá (USECIC) da Comandancia de Pontevedra. Toda a operación diríxese desde o xulgado de Carballiño, que enviou exhortos a outros xulgados -entre eles os 2 e 3 de Pontevedra- para poder realizar os rexistros xudiciais realizados durante a xornada deste mércores.