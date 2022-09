Confirmado: haberá Festa da Ameixa de Campelo esta fin de semana

Nos últimos días, o peche de actividade por toxina nos polígonos da ameixa babosa fixo cambalear a celebración da 34 edición da Festa da Ameixa de Campelo (Poio).

O Concello de Poio estaba pendente das análises pertinentes sobre a evolución da toxina. A última, realizada este mércores 14, achegou a mellor das noticias.

A Confraría de Raxó confirma que as análises da toxina deron negativo, polo que se poderá celebrar a Festa da Ameixa nas datas previstas nesta fin de semana, o sábado 17 e o domingo 18 de setembro, días nos que terán lugar as degustacións de ameixa na Praza da Granxa de Campelo.

O venres 16 iniciaranse as actividades ás 20:45 cun acto de homenaxe ás mariscadoras xubiladas, entrega de premios do concurso de fotografía e inauguración dunha exposición na carpa. Haberá tamén un espectáculo de cabaré a cargo da compañía de Nelson Quinteiro co título "FALA-ME Galician Trad Cabaré".

A carpa de degustación abrirase o sábado 17 ás 12:30 e o domingo 18 ás 12:00, ambas xornadas con ambientación de música tradicional e orquestra pola noite.

Paralelamente, o sábado 17, entre as 16:00 e as 20:00 horas, levarase a cabo o chamado Desembarco Pirata, consistente en xogos e actividades de lecer, con embarcacións tradicionais e dragóns, nas praias de Campelo e da Illa dos Ratos para público de 6 a 14 anos.

Na carpa gastronómica poderase desfrutar de diferentes preparacións coa ameixa como ingrediente principal. A un prezo de 8 euros serviranse ameixas con fideos ou arroz con ameixas. As ameixas á mariñeira poderanse degustar ao prezo de 9,50 euros. E como sobremesa, torta de Santiago a 3 euros a porción ou a 15 a torta enteira.