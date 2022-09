O delegado da Xunta leva a tomar un café a un grupo de traballadores en folga

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luís López convidou a tomar un café a un pequeno grupo de traballadores en folga que o esperaban á saída dun acto na sede de Afundación en Pontevedra.

Concretamente, son traballadores que secundan a folga convocada polo sindicato CNT en centros de día, servizos de coidado a persoas maiores e escolas infantís Galiña Azul, para reclamar medidas contra a temporalidade e melloras nas condicións laborais.

Entre os motivos que levaron a esta protesta está que o xerente do Consorcio, Perfecto Rodríguez, non solicitase a Función Pública a convocatoria dun proceso selectivo propio, e que "desatenda as súas funcións, declarándose incompetente para negociar cando é o único que pode resolver o tema da temporalidade do persoal, como están a facer as xerencias doutros entes instrumentais".

Estes traballadores reclaman a garantía dunha convocatoria "única e específica" de oposición non eliminatoria, que se contabilice a formación impartida polo propio Consorcio, a retirada do concurso de traslados e unha baremación "xusta" na que a experiencia contabilice o 90% e que se puntúe a antigüidade no Consorcio o triplo que en calquera outra administración.