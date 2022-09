Buscan unha persoa para traballar como auxiliar administrativo nos Servicios Sociais do Concello de Cuntis

O Concello de Cuntis reforzará o seu departamento de Servizos Sociais coa dotación dun posto de persoal laboral temporal na categoría de auxiliar administrativo que será seleccionado mediante concurso.

As bases que regularán a convocatoria do procedemento de selección poden consultarse íntegramente no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello e as persoas interesadas en participar no proceso selectivo disporán dun período de cinco días hábiles, a contar dende o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, para presentar as súas solicitudes.

O alcalde de Cuntis, Manuel Campos, considera que o departamento de Servizos Sociais é un dos pilares do Concello por ser unha área de atención directa ás necesidades máis esenciais da poboación local. A acumulación de tarefas e o volume de traballo que rexistra o departamento municipal leva ao goberno local a apostar por un reforzo de persoal cun posto que contribuirá a axilizar os expedientes dependentes da asistenta social e a mellorar a posta en marcha dos programas dependentes da educadora familiar.

Para Manuel Campos atender ás persoas, ás familias, con programas e actuacións que funcionen como preventivos de situacións de vulnerabilidade "é unha cuestión básica". "Un departamento de Servizos Sociais reforzado contribuirá a detectar situacións de risco nas que sexa preciso a actuación do Concello", apunta.