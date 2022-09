Un home de 85 anos, falecido número 341 con covid-19 na área sanitaria

Desde o inicio da pandemia da covid-19 en marzo de 2022, as estatísticas oficiais contabilizan un total de 341 pacientes que "faleceron por este virus" na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. A estatística creceu nas últimas horas ao incorporar un novo falecemento, dun home de 85 anos.

Segundo a información oficial facilitada, o home faleceu o pasado 4 de setembro, aínda que aínda se incorporou ás estatísticas este martes. Presentaba, segundo estas mesmas fontes, patoloxías previas ao diagnóstico da enfermidade.

A información oficial facilitada este martes a nivel galego fala dun total de 3.902 falecementos na comunidade, tras sumarse seis novas mortes no últimos nove días que se suman agora ás estatísticas, todas elas con patoloxías previas.

Ademais deste paciente pontevedrés, o 10 de setembro faleceu un home de 76 anos na área sanitaria de Santiago e Barbanza e o domingo 11 de setembro houbo catro mortes, dúas na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos (unha muller de 78 anos e un home de 87), unha na área sanitaria de Santiago (un home de 91 anos) e outra en Vigo (muller de 78 anos).

Este martes 13 de setembro a área sanitaria mantén 21 pacientes con covid-19 ingresados, dos que un está na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo e 20 en planta de hospitalización. Son 18 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 1 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez e 1 no Hospital do Salnés.

Ademais, hai constancia de 82 casos positivos evolucionando no seu domicilio e as estatísticas reflicten que se curaron 76.187 pacientes.

O número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 1.226, dos que 215 son da área da Coruña, 166 da de Lugo, 292 da de Ourense, 103 da de Pontevedra, 179 da área de Vigo, 178 da de Santiago e 88 da de Ferrol.

En Galicia, 1.377 pacientes están nos hospitais, sete en UCI e 130 en unidades de hospitalización.