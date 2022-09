Restricións de aparcamento na Parda para facilitar unha mobilización de limpeza

Máquina de varrer © PontevedraViva

As rúas As Devesas, Os Soutos e Os Montes, na zona da Parda, terán durante as xornadas do mércores e o xoves restricións de aparcamento para facilitar un zafarrancho de limpeza impulsado desde o Concello de Pontevedra.

A limpeza farase na madrugada e na mañá do xoves e a zona de estacionamento estará valada dende a tarde do mércores prohibindo o aparcamento nas horas anteriores aos traballos.

Os vehículos que permanezan estacionados cando se proceda ao corte para poder realizar os traballos serán retirados polo guindastre municipal.

A limpeza farase con máquinas de varrer e limpadoras de auga a presión na beirarrúa, na beiravía e na calzada, polo que a Concellaría solicita a colaboración de todos os veciños e veciñas e dos condutores para garantir un bo resultado.

Este zafarrancho forma parte dos realizados periodicamente pola Concellaría de limpeza viaria, xestionada por Raimundo González, que chegan a todos os barrios da cidade durante o ano.