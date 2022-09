Campo Lameiro homenaxea aos pioneiros que nos anos 70 puxeron en marcha a Festa dos Mozos

Campo Lameiro homenaxea aos pioneiros da Festa dos Mozos © Concello de Campo Lameiro

A recuperación da Festa dos Mozos por parte do Concello de Campo Lameiro converteuse nun emotivo acto de homenaxe a toda unha xeración de xóvenes que nos anos 70 foron quen de poñer en marcha o festival folcórico galego máis importante do momento no que se daban cita cantantes e agrupación musicais da talla de Suso Vaamonde, Amancio Prada, Fuxan Os Ventos, Luar na Lubre, A Roda, etc.

O Concello de Campo Lameiro aproveitou a recuperación desta festa para facer entrega duns agasallos conmemorativos a unha vintena de persoas que no ano 1977 (hai 45 anos) decidiron poñer en marcha o que se chamaría a Festa dos Mozos de Campo Lameiro.

Os homenaxeados, que recibiron un prazo de Sargadelos cunha inscrición na que se reflicte o agradecemento do pobo de Campo Lameiro polo seu labor, foron Antonio Caneda, Gloria Fernández, Suso Xuncal, Pili Freitas, Marisol Freitas, Manuel Barros, Ana Caeiro, Pepe Maquieira, Amparo Martínez, Maruja Martínez, Pili Fernández, Gonzalo Silva e Enrique Prieto.

A Festa deste ano, que retoma a súa celebración tras 30 anos de ausencia, recordou aqueles tempos nos que a rapazada era a auténtica protagonista da xornada e así volveron poñer en marcha xogos populares que fixeron lembrar a máis de un aqueles tempos.

A organización tamén fixo un labor importante de recopilación de vellas imaxes e mesmo filmacións en Super-8 que foron rescatadas para realizar un vídeo de lembranza do que foran aquelas edicións pasadas da Festa dos Mozos. O vídeo serviu de fondo para as actuacións que se foron sucedendo no escenario montado para a ocasión.

O alcalde, Carlos Costa, valorou moi positivamente a recuperación da Festa dos Mozos e agradeceu a toda unha xeración "á que lle debemos tanto e que merecía este recoñecemento por parte da veciñanza de Campo Lameiro xa que eles, co seu traballo, a súa ilusión e o seu corazón, moveron ceo e terra para conseguir facer da nada unha festa e un festival de referencia para toda Galicia nun momento moi complicado e difícil como foi a Transición. Campo Lameiro estivo aí grazas a eles e moitos grupos e cantantes que hoxe son moi coñecidos estaban daquela arrancando e tiveron nesta Festa e nestas persoas que agora homenaxeamos un impulso moi importante para as súas carreiras", indicou Costa.