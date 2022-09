Cosmética con selo pontevedrés que logra recoñecemento internacional

A cuarta edición dos premios internacionais Orgánics Clean Awards, un certame de cosmética natural ao que se presentaron 380 produtos e máis de 90 marcas, teñen este ano acento pontevedrés. A empresa de Moraña Maraiva Sentir Natural resultou gañadora na súa categoría.

Tal e como informou a propia empresa, os discos desmaquillantes reutilizables de Maraiva Sentir Natural están feitos a man en Galicia, son de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textile Standard) e son unha alternativa aos convencionais de usar e tirar.

Esta marca galega chegou ao mercado a finais de novembro de 2021 e deste proxecto forman parte unha farmacéutica e nutricionista, unha xornalista e un mecánico naval. En menos dun ano no mercado, xa lograron este recoñecemento internacional.

Estes discos desmaquillantes premiados teñen unha cara suave para desmaquillar os ollos e outra cara de rizo de toalla para o resto do cute. Son hipoalerxénicos e aptos para peles moi sensibles.

A farmacéutica, nutricionista e fundadora principal de Maraiva, Mariña Búa, manifestou o "orgullo" que supón este recoñecemento, pois é "unha forma de ir facendo camiño na nosa recente traxectoria e de dar visibilidade á marca e á nosa terra".

Búa destaca tamén que este premio reflicte a súa aposta por alternativas máis artesanais e sustentables que "evitan xerar desperdicios grazas aos seus múltiples usos". Ademais, este produto é unha mostra da aposta de Maraiva pola sinxeleza no packaging co obxectivo de minimizar residuos e favorecer o coidado do medio ambiente.