Condenado un home que levantou un muro para impedir o paso a un veciño e ameazou con matalo

Un problema polo uso dun camiño que leva anos complicando as relacións entre dous veciños de Pontevedra acabou no xulgado. E en condena. Un dos dous implicados foi a máis, construíu un muro para evitar o paso do outro e ameazou con matalo, de modo que acabou condenado por ameazas.

O primeiro veciño, neste caso, a vítima, leva anos utilizando un camiño de acceso á súa leira e á súa vivenda que o segundo veciño, o agora condenado, consideraba que non tiña dereito a facelo.

Un día, cansado de que o seu veciño utilizase o camiño que considera que non podía usar, procedeu a levantar un muro coa intención de impedir o paso e, cando o seu veciño lle chamou a atención, ocorreron os feitos que chegaron a xuízo.

Así, segundo consideraron probado o Xulgado de Instrución número 2 de Pontevedra e a sección cuarta da Audiencia Provincial, cando o seu veciño llr preguntou por que levantaba o muro da polémica, "reaccionou respondéndoo que o facía porque lle daba a gana".

Ademais, segundo a sentenza, díxolle "que non ía pasar máis por alí" e tamén "que se volvía pasar, mataríao".

O seu veciño denunciouno, contando co testemuño dun terceiro veciño que estaba á súa vivenda a uns 150 metros, e o Xulgado de Instrución número 2 de Pontevedra condenouno por un delito leve de ameazas ao pago dunha multa dun mes a razón de seis euros diarios, isto é, 180 euros.

A sentenza tamén lle impuxo que, en caso de non pagar, debería cumprir un día de prisión por cada dúas cotas impagadas, iso é, 15 días de privación de liberdade que poden substituírse por traballos en beneficio da comunidade.

Tras ser condenado, o veciño en cuestión recorreu ante a Audiencia Provincial achegando documentación que acreditaba que o seu veciño non podía utilizar o camiño orixe deste conflito veciñal.

Finalmente, a Audiencia desestimou a súa alegación e confirmou a sentenza previa. Esta segunda sentenza, ademais, xa é firme, de modo que non pode recorrerse.