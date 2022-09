A Plataforma en Defensa da Enseada de San Simón alega contra o transvasamento do río Verdugo

A Plataforma en Defensa dá Enseada de San Simón trasladou a súa oposición ao transvasamento do río Verdugo presentando alegacións ao "Estudo de Alternativas e Documento Ambiental para a Mellora da Garantía do Abastecemento na Zona Sur da Provincia de Pontevedra" ante o Concello de Vigo, Augas de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

Entre outras cuestións destacan a "falta de rigor" que, ao seu xuízo, mostra este estudo de alternativas xa que entenden que incumpre a directiva europea que obriga a convervar en bo estado ecolóxico os ríos, lagos e humidais, algo que non faría a pretendida captación.

Ademais esta plataforma sinala que "o estado actual do abastecemento á zona sur da provincia de Pontevedra está afectado de multitude de problemas de variada índole como a gobernanza, gestióm, planificiación, ambientais e sociais".

Outra a delas alegacións tamén incide na "falta de credibilidade" dos datos achegados no estudo sobre a poboación de Vigo utilizados para o cálculo das demandas urbanas de auga.

Por último, insisten nos "impactos previsibles" que determinan a "incompatibilidade" da figura de protección da Enseada de San Simón co proxecto de facer un transvasamento na confluencia Verdugo-Oitavén e a construción dun novo encoro no curso alto do Oitavén, en Forzáns.

Por todo iso rexeitan o pretendido transvasamento do río Verdugo ata o encoro de Eiras ante a "falta de estudos e garantías" para o mantemento do caudal ecolóxico, así como polos "posibles efectos" sobre o ecosistema na enseada de San Simón e a Ría de Vigo.