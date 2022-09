O Salcedo sae á rúa farto de ser "o club máis antigo sen un campo de herba"

Manifestantes reclaman instalacións deportivas para o Salcedo © Mónica Patxot

Un nutrido grupo de persoas asistiron este venres á manifestación convocada pola Sociedade Cultural Deportiva de Salcedo mostrando a súa hartazgo ante unhas obras do campo de fútbol que seguen sen finalizarse despois de dous anos de cesión de terreos da Mancomunidade de Montes ao Concello de Pontevedra.

A protesta do club iniciouse ás 19:30 horas desde Loureiro Crespo número 2 ata a Praza da Peregrina. Unha vez alí, continuaron pola Rúa Michelena ata finalizar na Praza de España, onde leron un manifesto no que deixaron claro o seu "hartazgo" de ser "ninguneados polo Concello, a Deputación e o resto de administracións públicas".

Lembraron que son o segundo club máis antigo da cidade, pero ao que ninguén lles supera é en "ser o club máis antigo sen un campo de herba".

E é que a pesar das últimas queixas e reclamacións tanto do club como dos populares, que acudiron á manifestación con Rafa Domínguez á cabeza, o Salcedo segue sen dispoñer dun campo de herba artificial. A iso hai que sumarlle que a directiva leva "máis de 15 anos traballando sen descanso", realizando reunións, propostas e proxectos para seguir na mesma situación.

Engaden que son un club humilde que contou con instalacións propias e un campo de terra, algo que nestes momentos supón un atraso e ocasionoulles "unha sangría de xogadores e de socios e con iso é difícil soster un club cos gastos que require".

"A pesar de ter historia e ser unha escola de fútbol con todas as categorías, vimos como outros equipos adiantáronnos pola cuneta, e hai anos que teñen campo, mesmo cun só equipo, mentres que no noso con nove categorías de xogadores, teñen que xogar de prestado nun campo de alugueiro co gasto que isto supón", explican.

Desde o Salcedo argumentan que "hai máis de 10 anos que a Deputación ten vontade e partida orzamentaria para facer o campo" e culpan ao Concello e ao concelleiro de Deportes, Tino Fernández, de poñer "peros, escusas e tantas pedras no camiño".

Precisamente, o club afirma ter documentos asinados que non se cumpren. "De nada vale a firma dos políticos deste Concello. Segundo o seu proxecto en outubro deste ano o campo estaría terminado, e a día de hoxe non hai sequera acometida de auga ou luz", algo do que tamén se queixou esta semana o edil do PP, Guille Juncal.

Por iso esixen e reclaman que "cumpran as súas promesas e comecen a traballar" porque senten enganados e cansos de "oír escusas" e advirten de que "nolo deben, débenllo a Salcedo, aos seus veciños e aos rapaces que visten a camiseta do noso club, cumpran a súa palabra ou a nosa queixa será un clamor".