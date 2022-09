A imprenta provincial 'sálvase' e trasladará a súa actividade a Príncipe Felipe

A Deputación de Pontevedra decidiu manter a imprenta provincial, que finalmente se trasladará ás instalacións de Príncipe Felipe. Así o anunciaron este venres en rolda de prensa a presidenta Carmela Silva e o vicepresidente César Mosquera.

Mentres tanto, continúan os trámites para a derriba do edificio que actualmente ocupa a imprenta nun solar de 2.980 metros cadrados situado na Xunqueira de Alba. Estes traballos están orzados en 273.933 euros.

Inicialmente o goberno provincial barallou converter nun centro de interpretación ese edificio, un singular exemplo de arquitectura industrial do século XX, pero finalmente optouse polo seu desmantelamento. O Servizo Provincial de Costas xa pechou o período de exposición pública do proxecto de desmantelamento.

A parcela é unha concesión de Costas do ano 1988 e agora transformarase en zona verde dentro do gran proxecto de rexeneración de todo este espazo de marismas, xunto co parque de maquinaria, cuxa concesión é de 1965.

Carmela Silva explicou que a idea de manter este servizo en Príncipe Felipe foi unha formulación do vicepresidente provincial.

O departamento de publicacións da Deputación, formado por sete empregados, ía integrarse na área de Comunicación Institucional e estaba previsto que o servizo se seguise prestando a través de medios propios e contratacións externas, pero agora a imprenta seguirá mantendo boa parte da súa independencia co traslado ás instalacións de Príncipe Felipe, en Montecelo.

A de Pontevedra é a única deputación de Galicia que mantén unha imprenta propia.