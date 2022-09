O TSXG mantén os cinco anos e medio de prisión impostos ao octoxenario de Vilanova que intentou matar o seu veciño

Non houbo perdón para un home que tentou matar o seu veciño en Vilanova de Arousa. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a condena de cinco anos e medio de prisión que lle impoñía a Audiencia de Pontevedra o pasado mes de abril.

A agresión ocorreu en decembro de 2016 cando, segundo considera probado a sentenza, o home regresaba en coche ao seu domicilio e atopouse coa vítima, que estaba a limpar o camiño fronte á súa casa. Ambos non mantiñan boas relacións.

Ao ver ao seu veciño, saíu do coche esgrimindo un coitelo de trece centímetros e, tras un forcexo entre ambos, o condenado, "coa intención de acabar coa vida" da vítima, cravoulle o coitelo no brazo esquerdo e no abdome.

Os maxistrados do TSXG subliñan que o fallo da Audiencia de Pontevedra apóiase "en proba válida e perfectamente razoada", por máis que puidesen existir outras posibilidades "amparadas exclusivamente no testemuño do acusado".

Ademais, recalcan que é "incuestionable" que non se vulnerou o principio de presunción de inocencia, como alegaban os avogados do condenado.

O tribunal destaca na resolución que non alberga "ningunha dúbida" de que a causa "principal, directa e eficaz" das lesións da vítima foi a agresión co coitelo.

As feridas, engade o fallo, estaban en áreas anatómicas con órganos vitais como o fígado e que "sen o tratamento cirúrxico inmediato aplicado, poderíase producir a súa morte", conforme ratificaron os médicos forenses e o especialista de cirurxía dixestiva no xuízo.