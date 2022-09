Deteñen un home e unha muller por agresión mutua en plena rúa, ela deulle labazadas e el usou unha guitarra

A Policía Nacional de Pontevedra detivo pasadas as 13.00 horas deste xoves a dúas persoas, un home e unha muller, que protagonizaron unha agresión mutua en plena rúa. Ambos os implicados manteñen unha relación sentimental e, tras unha discusión, chegaron ás mans.

Os feitos ocorreron pasada a unha da tarde no cruzamento entre as rúas Andrés Muruais e Peregrina e, segundo as primeiras informacións solicitadas pola Policía Nacional, tratouse dunha agresión mutua.

Segundo a información facilitada pola Policía Nacional, o enfrontamento empezou cunha discusión entre unha parella en plena rúa. Aos poucos elevouse o ton e empezaron a pelexarse, momento no que as testemuñas alertaron á Policía.

Os axentes da Policía Nacional trasladados ao lugar chegaron á conclusión de que ambos se agrediron mutuamente. Supostamente, ela propinoulle a el varias labazadas e el agrediuna a ela cunha guitarra na parte baixa da cintura e nunha perna.

A parella leva ao redor de dous meses convivindo e a muller tiña sospeitas de estar embarazada, de modo que se procedeu ao seu traslado a un centro sanitario para que puidese recibir asistencia médica. Finalmente, comprobouse que deu negativo no test de embarazo.

Os policías decidiron deter ambos os implicados, aínda que o home foi trasladado á Comisaría como presunto autor dun delito de malos tratos e a muller tivo que ser escoltada ata un centro sanitario para que recibise atención.

Despois de ser atendida, tamén ela foi trasladada á Comisaría Provincial e os policías atribuíronlle un delito de malos tratos, o mesmo que á súa parella. Unha vez en dependencias policiais, a muller relatou que o home xa a agredía en anteriores ocasións.