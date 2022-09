Interceptan un condutor sen carné que facía a diario o mesmo percorrido por dirección prohibida

Patrulla da Policía Local de Vilagarcía de Arousa © Concello de Vilagarcía de Arousa - Arquivo

Axentes da Policía Local de Vilagarcía interceptaban este xoves un mozo que, a diario, circulaba a gran velocidade e por dirección prohibida.

Segundo indican desde o Concello de Vilagarcía, grazas á colaboración cidadá, a Policía Local lograba localizar "in situ" a A.F.S., de 25 anos de idade.

Unha denuncia veciñal indicaba que esta persoa realizaba a diario a mesma roteiro e á mesma hora infrinxindo a regulación do tráfico. O home desprázase pola Rúa Ibérica, de Carril, pola vía de único sentido en dirección prohibida e con exceso de velocidade. Esa situación provocaba grandes riscos para o resto dos condutores como para os peóns que camiñaban pola zona, segundo indican desde o Concello.

Na denuncia figuraba a matrícula do coche e os axentes comprobaron que o titular tiña suspendido o carné de conducir. Ademais, o vehículo tamén presentaba a ITV caducada desde facía case un ano.

A patrulla da Policía, ante esta denuncia, posicionouse no lugar e á hora habitual de paso e o mozo incorreu na mesma práctica. Os axentes lograron darlle o alto cando, alertado pola súa presenza, o condutor trataba de evitar introducirse pola rúa de dirección prohibida. Ao paralo comprobaron que a persoa era o titular do vehículo e que estaba inhabilitado para pilotar coches ao atoparse co permiso suspendido.

No mesmo momento en que era interceptado, varios veciños da rúa saían aos balcóns para confirmar que ese era o vehículo que cometía a diario a infracción. Segundo comprobaron os axentes, o mozo realizaba ese roteiro cada día ao regresar do seu lugar de traballo, en Rubiáns, para dirixirse á súa casa en Carril.

Supostamente, ao estar inhabilitado para conducir e para evitar ser detectado pola Policía, tomaba a rede viaria secundaria cruzando Trabanca Badiña, A Torre e Trabanca Sardiñeira co obxectivo de chegar ao seu destino, circulando pola dirección prohibida establecida na Rúa Ibérica.

#Ante estes feitos, o condutor foi denunciado como presunto autor dun delito contra a seguridade viaria, ademais de enfrontarse tamén a unha denuncia por non pasar a ITV.