A denuncia dun paciente de esclerose múltiple: máis dun ano sen consulta en Neuroloxía

Paciente pontevedrés de esclerose múltiple © Mónica Patxot Pedro, nome ficticio, sostén a reclamación que elevou a Atención ao Paciente © Mónica Patxot Paciente pontevedrés de esclerose múltiple © Mónica Patxot Paciente pontevedrés de esclerose múltiple © Mónica Patxot

Pedro, nome ficticio, debutou na esclerose múltiple con 18 anos, "perdín parte da visión dun ollo xogando ao fútbol, unha neuritis óptica, e dei cunha médico que foi mandándome probas ata que en poucos días xa tiven o diagnóstico, cando o habitual é que pasen anos". Hoxe, 18 anos despois, recorre a PontevedraViva para visibilizar a situación na que se atopa desde que a neuróloga que o tratou no Hospital Provincial durante todo este tempo se xubilase.

"A min míranme dous ou tres veces ao ano, a doutora xubilouse en agosto de 2021, dende entón a min ninguén me volveu ver. De tres médicos que atendían as consultas, agora só quedan dous e comigo ninguén se pon en contacto".

Explica que na súa enfermidade o seguimento é fundamental para tratar de atallar a deterioración producida polo avance da patoloxía, e evitar na medida do posible novos brotes. "Desde o Nadal de 2019 non volvín a ter outro brote, cambiáronme a medicación e pasei de entrar en Urxencias en cadeira de rodas, con axuda, a saír andando nove días despois".

A medicación é un dos puntos clave no seguimento dos enfermos. Ao ser un tratamento inmunosupresor que lle inxectan cada 6 meses, hai que facer analíticas periódicas para comprobar como están os diferentes parámetros no sangue e tamén controlar os posibles efectos secundarios da medicación ou se o tratamento perde a súa eficacia. "Xusto onte fun facer as análises, pero porque eu llas pedín ao meu médico de cabeceira".

Nesta atención é onde Pedro ten o seu outro cabalo de batalla. Desde a súa última cita en Neuroloxía, debería ter pasado polo menos dúas consultas máis de seguimento por parte deste servizo. Pola contra, esta función está a facela o seu médico de Atención Primaria do Centro de Saúde, o médico de cabeceira, con grave risco para a evolución da súa patoloxía. "Por exemplo, a vitamina D os pacientes de esclerose múltiple témola moi baixa e desde agosto do ano pasado non a tomo porque o médico de cabeceira non sabe que ma ten que receitar".

Este paciente pontevedrés manifesta que na actualidade atópase máis decaído, "noto ao chegar a casa como se me pasase un camión por enriba, comenteillo ao médico de cabeceira e díxome que era normal, pero antes non me pasaba e eu non sei xa se é normal ou non, o médico de cabeceira non está especializado nisto, para iso está a especialidade de Neuroloxía, que é onde me teñen que ver".

Este cansazo repentino fai temer a Pedro que a esclerose múltiple estea avanzando perigosamente. Necesita asegurarse cunha resonancia para saber "se hai novas lesións e entón facer un cambio de tratamento". Tamén nesta proba está desasistido. A última resonancia que lle fixeron foi en maio de 2021 e dende entón segue a agardar para que o citen para un procedemento que, no seu caso, ten que ter unha periodicidade anual. "O problema é que se non teño consulta en Neuroloxía non me poden solicitar a resonancia".

Este paciente de esclerose múltiple de Pontevedra quere preservar a súa identidade porque ten medo a que a denuncia pública do seu caso poida carrexarlle consecuencias negativas. Asegura que coñece doutros pacientes que se atopan na mesma situación. Pedro necesita unha solución xa, antes de que a esclerose múltiple o free en seco, a el e aos seus compañeiros nesta enfermidade sen cura. "Pido atención, nada máis, pago os meus impostos e traballo, e non quero acabar nunha cadeira de rodas".

En abril deste ano puxo unha reclamación no servizo de Atención ao Paciente do Servizo Galego de Saúde na que expoñía o "sinsentido" de que un paciente inmunodeprimido non estea a "pasar os correspondentes exames médicos dende agosto de 2021". Cinco meses máis tarde segue sen obter resposta.

RESPOSTA DO SERVIZO DE NEUROLOXÍA

PontevedraViva trasladou varias cuestións relativas a este caso ao Departamento de Comunicación da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. O xefe do servizo de Neuroloxía, Dr. Manuel Seijo Martínez, atendeu a nosa consulta facendo unha parada nas súas vacacións e respondendo mediante un audio. Quixemos saber se cambiaran os protocolos de atención e os tempos no seguimento da esclerose múltiple.

O doutor Seijo explica que "hai dous facultativos que atendemos a consulta de esclerose múltiple, a consulta monográfica dentro da Unidade de Esclerose Múltiple, e non se reduciu absolutamente nada, ao contrario, aumentouse. Que pasou este verán? Aparte de vacacións, tivemos baixas inesperadas de neurólogos, médicas ou por outros motivos, que non puidemos cubrir. Polo tanto, si que foi este verán un pouco complicado. Pero temos tempo, dedicación e consultas específicas destas especialidades, entre outras, que, salvo este verán, estamos poñendo en marcha e seguindo a línea anterior".

O xefe do servizo de Neuroloxía da Área Sanitaria tamén alude á xubilación da médico que atendeu a Pedro nos últimos 18 anos. "Coa xubilación dunha facultativo, a doutora Amigo, si que houbo uns axustes" pero sen que se producisen incidencias nin merma na atención.

Polo exposto desde o Sergas, parece que a reclamación de Pedro non chegou ao seu destino. Neste punto, a este paciente non lle vai quedar máis remedio que volver a reclamar e cruzar os dedos para obter resposta ou, se é posible, que o seu médico de cabeceira poida derivalo ao servizo de Neuroloxía para ter o seguimento que necesita na súa esclerose múltiple.