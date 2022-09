Interceptan un individuo circulando en patinete eléctrico por unha vía interurbana, positivo en alcoholemia e drogas

A Garda Civil informou que o pasado mércores, unha patrulla do Destacamento de Tráfico, interceptou a un individuo cun patinete eléctrico, circulando pola beiravía da estrada autonómica PO-223, no termo municipal de Pontevedra. Este home ía en sentido contrario ao estipulado nesta vía interurbana e sen facer uso do casco de protección.

Tras ser identificado, resultou ser un veciño de Pontevedra, de 38 anos, que mostraba síntomas evidentes de estar baixo a influencia de bebidas alcohólicas.

Os axentes realizáronlle a proba de alcolemia correspondente e deu positivo cunha taxa de 0,70 mg/l en aire expirado, e tamén foi positivo na proba indiciaria de drogas, pendente de confirmación por laboratorio, denunciándolle administrativamente por estes feitos.

Desde o Subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra lembran que este tipo de vehículos, considerados de mobilidade propia, non poden circular polas vías obxecto de regulación, é dicir: por vías interurbanas, travesías, autoestradas e autovías que transcorran por poboacións, así como tampouco por túneles urbanos, beirarrúas e zonas peonís (salvo se está regulado polos Concellos e sempre a paso de persoa), e aos seus condutores denunciaráselles cunha sanción de 500 euros , así como inmobilización e depósito do mesmo.

Teñen que cumprir as normas de circulación como o resto de vehículos, polo que os condutores poderán ser sometidos á proba de alcol e drogas e non poden facer uso de auriculares nin teléfono móbil.