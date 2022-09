A Área Sanitaria "estudará" o arranxo da cuberta do centro de saúde de Cuntis

O xerente da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Flores, mantivo este mércores no hospital Montecelo unha xuntanza co alcalde do Concello de Cuntis, Manuel Campos, na que se analizou a situación sanitaria desta localidade.

Acompañado pola directora asistencial, Susana Romero, a directora de Atención Primaria, Elena Ocampo e o director de Enfermaría da Área Sanitaria, Juan Vazquez, o xerente José Flores sinalou ao rexedor cuntiense que a Área Sanitaria "estudará" un arranxo da cuberta do centro de Atención Primaria que inclúa unha ampliación do tellado no punto de acceso de ambulancias cara a mellorar os tránsitos de pacientes nos transportes sanitarios programados desta localidade.

Flores Arias sinalou ao rexedor cuntiense que o Servizo Salego de Saúde (Sergas) continúa a efectuar xestións para acadar a cobertura das ausencias médicas neste centro de saúde, ademáis de mellorar a súa accesibilidade poboacional.

O xerente reiterou o condicionante actual do "paro cero" nas especialidades de Pediatría e Medicina Familiar e Comunitaria, de tal xeito que "a ausencia destes profesionais para contratar e cubrir substitucións no eido da Atención Primaria supón un atranco para la cobertura con estabidade nesta localidade".

O Sergas mantén o "compromiso permanente de continuar efectuando xestións administrativas a este respeito, perseverando para poder efectuar contratacións de substitucións á maior brevidade posible e acadar a cobertura das ausencias médicas neste centro de saúde, ademáis de mellorar a súa accesibilidade poboacional".