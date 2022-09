Deteñen un mozo buscado pola Xustiza por roubar 500 euros en comida en Sanxenxo e fuxir nun coche a pesar de non ter carné

A Garda Civil detivo na tarde deste luns un veciño de Vilaboa que circulaba pola autoestrada AP-9 ao seu paso por Pontevedra tras supostamente roubar alimentos perecedoiros valorados en 500 euros dun supermercado de Sanxenxo e fuxir logo nun coche a pesar de non ter carné de conducir.

Segundo a información facilitada pola Garda Civil, no roubo víronse implicadas tres persoas, o condutor detido e outras dúas que circulaban no vehículo e que foron identificadas e agora teñen a condición de investigadas.

O condutor é un veciño de Vilaboa de 24 anos que carece de permiso de conducir e que tiña en vigor unha orde de procura, detención e comparecencia ditada polo Xulgado de Instrución número 2 de Redondela. Atribúenselle os delitos contra a seguridade viaria e furto.

As outras dúas persoas implicadas son dúas mulleres veciñas de Vilaboa. Unha era a irmá do condutor, de 25 anos, e a outra unha moza de 18 anos. As dúas están investigadas por un delito de furto.

O roubo cometeuse na tarde deste luns nun supermercado Carrefour de Sanxenxo e, tras recibir o aviso, a Central Operativa de Servizos da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra (COTA) pasou o aviso a todas as unidades de que os tres sospeitosos escaparan nun turismo de cor branca.

O coche incorporouse á autovía AG-41 en dirección á AP-9 e foi localizado por unha patrulla de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra á altura da peaxe de Alba. Nun rexistro do vehículo localizaron no maleteiro gran cantidade de produtos alimenticios cuxo valor superaba os 500 euros.

O caso lévao o Xulgado de Garda de Pontevedra.