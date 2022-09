Tres persoas feridas, unha delas atrapada dentro dun coche envorcado, tras un accidente en Cambados

Accidente na avenida de Castrelo, Cambados © Servizo de Emerxencias Estado en que quedou un dos vehículos implicados no accidente © Servizo de Emerxencias

Tres persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico que se rexistrou este martes en Cambados, debido ao choque entre dous coches.

O accidente produciuse sobre as once e media da mañá na Avenida de Castrelo, no centro desta localidade pontevedresa, segundo informou o 112 Galicia.

Un dos tres feridos, unha muller que viaxaba soa nun dos vehículos, tivo que ser excarcerada polos bombeiros de Ribadumia tras quedar o seu coche envorcado sobre a calzada.

A moza, veciña de Cambados, foi trasladada ao Hospital do Salnés por unha ambulancia do 061 e presentaba dor cervical, torácico e lumbar e feridas no seu brazo esquerdo, segundo Emerxencias de Cambados

Os dous ocupantes do outro coche sinistrado sufriron feridas de menor consideración.

A pesar diso, un deles, un home de 39 anos que conducía o vehículo, veciño de Lugo, foi trasladado ao hospital con dor cervical, torácico e en extremidades inferiores.

Ata o lugar do accidente desprazáronse, ademais de bombeiros e persoal sanitario, efectivos da Policía Local e de Protección Civil de Cambados.