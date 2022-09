Identifican un veciño de Moraña como sospeitoso de provocar dous incendios forestais en agosto

O Seprona investiga un incendio de Tenorio, en Cotobade | ARQUIVO © Cristina Saiz

A Garda Civil investiga pola vía penal un veciño de Moraña de 48 anos como presunto autor de dous incendios forestais rexistrados no mes de agosto nesta localidade. Trátase de dous lumes que, segundo todos os indicios, foron intencionados.

A investigación correu a cargo de efectivos do Seprona da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, en colaboración con axentes forestais do distrito XIX (Caldas-O Salnés).

Os lumes producíronse na madrugada do 8 de agosto. Nun queimáronse aproximadamente 100 metros cadrados de superficie arborizada e noutros 100 metros cadrado de monte raso.

Segundo a información facilitada pola Garda Civil, a "rápida e eficaz" intervención dunha axente forestal adscrita ao distrito XIX, que foi testemuña directa do inicio do incendio, foi fundamental para resolver este delito.

Ademais, desde o instituto armado destacan a "eficaz" intervención do servizo de Protección Civil de Cuntis e do equipo de extinción de Acibal-Cuntis, que evitaron que o lume se propagase e lograron minimizar os danos.

No transcurso da investigación puidéronse solicitar indicios que levaron a concretar que esta persoa coñecía perfectamente as zonas afectadas polos dous incendios e a súa presunta participación intencionada nos mesmos.

O presunto autor foi identificado o día dos feitos por unha patrulla de Seguridade Cidadá da Garda Civil de Cuntis cando circulaba co seu vehículo polas inmediacións dun dos incendios. Ao inspeccionar o vehículo, os axentes localizaron dous chisqueiros e unha lanterna tirada no chan do asento dianteiro do ocupante.

A causa instrúese no Xulgado de Caldas de Reis, onde deberá comparecer o investigado cando sexa requirido pola autoridade xudicial.