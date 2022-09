Confían en que as chuvias "continuadas" que se aveciñan estabilicen o caudal do Lérez

Cos ollos postos no ceo. Así están as autoridades municipais. As choivas que se esperan para os próximos días aliviarán, previsiblemente, a situación de seca que atravesa a conca do Lérez, aínda que desde o Concello insisten en non confiarse demasiado.

"Temos que seguir facendo un chamamento a un consumo responsable da auga", sinalou a edil responsable do ciclo da auga, Carme da Silva, que explicou que xa coas últimas precipitacións o caudal do río elevouse de 1,3 metros cúbicos por segundo a 1,82.

Os técnicos confían en que as precipitacións "continuadas" que se esperan, como mínimo, durante toda esta semana permitan estabilizar o caudal do Lérez, aínda que Da Silva lembra que para saír da situación de prealerta haberá que esperar algún tempo máis.

A melloría do caudal debe ser "sostida non tempo" e non guiarse por choivas que poidan ser ocasionais e non ser suficientes para deixar atrás a situación de emerxencia.

De haber unha situación de achegas periódicas de auga, Pontevedra e os municipios aos que abastece, Poio, Marín, Sanxenxo e Bueu, poderían levantar as restricións activas.

AUGA PARA ENCE

Carme da Silva, pola súa banda, non puxo data á posible volta da actividade de Ence, suspendida desde o pasado mes de xullo pola seca.

Para que isto poida ocorrer, segundo Da Silva, débese garantir o caudal ecolóxico do río Lérez, situado actualmente en 1,6 metros cúbicos por segundo. É dicir, que tras captar auga a fábrica para a súa produción, quede ese nivel de caudal como mínimo.

Ademais, lembrou que este nivel de caudal debe rexistrarse de maneira "continuada".

A situación deste mes de agosto, segundo a concelleira do BNG, demostrou que o Lérez "ten caudal suficiente" para abastecer a todos os concellos aos que fornece de auga, mesmo no verán, "pero o que non dá é para abastecer a Ence".