Identificado un veciño de Poio por poñer unha placa ilegal de Vao no seu portal

Axentes da Policía Local de Poio identificaron nas últimas horas a un veciño de poio que instalara unha placa de Vao sen autorización municipal no portal da súa vivenda co obxectivo de que os vehículos non aparcasen diante do seu domicilio.

A Policía Local informa de que estas licenzas de vaos concédense despois de que o solicitante presente unha serie de requisitos. Finalmente, outórgaselle unha licenza con número de placa e metros lineais de acceso á vivenda.

Neste caso, segundo as mesmas fontes, o veciño colocou a placa ilegal no acceso á súa casa sen ter pasado os requisitos previos. Por este motivo, os axentes identificárono como presunto autor dun delito leve de falsificación de documento público.

A denuncia foi remitida ao Xulgado para a súa tramitación.