As choivas previstas para o domingo obrigan a aprazar a Festa d@s Moz@s

Cambio de data para a Festa d@s Moz@s de Campo Lameiro, que estaba prevista para este domingo 4 de setembro. As adversas previsións metereolóxicas para ese día obligaron ao Concello a adiar a celebración para o vindeiro 11 de setembro.

Esta decisión, adoptada polo Concello, prodúcese despois de falar con Manoele de Felisa, A Banda da Balbina, A Roda e Astarot, e os artistas e agrupacións musicais que tiñan previsto actuar na Praza do Concello e chegar ao acordo de suspender o concerto ante a presenza constante de choiva ao longo da tarde do domingo "que fai inviable esta celebración".

Unha vez revisadas as axendas e a disponibilidade do plantel integrante do cartel da Festa d@s Moz@s os interesados decidiron o aprazamento para o vindeiro domingo 11 de setembro onde todos os participantes coincidiron en arranxar as súas actuacións para estar presente neste festival.

A intención do Concello de Campo Lameiro é recuperar a festa despois de 30 anos sen celebrarse e homenaxear a aqueles homes e mulleres que foron pioneiros na organización deste evento que supuxo un fito para a normalización e promoción da musica galega e en galego nos finais dos anos 70, nos 80 e principios do 90.

O alcalde Carlos Costa indicou que a intención é "homenaxear a todos aqueles veciños e veciñas de Campo Lameiro que puxeron en marcha a Festa d@s Moz@s e que foron pioneiros en Galicia na celebración deste tipo de festivais, precisamente agora que se cumpren 45 anos do primeiro que se fixo no ano 1977".

Continuou explicando que aínda que a choiva é "moi necesaria", non queren que "estropee a recuperación do festival" e por iso decidieron aprazala, "de común acordo cos artistas, grupos e cantantes que en todo momento amosaron a súa boa disposición a colaborar. Imos intentar que todo saia ben e celebralo o próximo domingo 11 de setembro".