Atopan un bote envorcado na entrada á ría de Pontevedra e buscan o seu posible tripulante

Un bote a remos aparecía envorcado pasadas as 12.00 horas deste venres na zona de Punta Couso, en Aldán. Nas proximidades non se observou a ninguén e ante a posibilidade de que algunha persoa se atope desaparecida iniciouse un operativo de procura.

Segundo informa a Garda Civil de Pontevedra, a embarcación apareceu semimergullada, cunha bolsa que contiña un traxe de augas. Así foi como a atopou a patrulleira do Servizo Marítimo da Garda Civil entre a ría de Aldán e a entrada á ría de Pontevedra. Ademais, na contorna tamén aparecía unha mazá flotando e os aparellos de pesca na auga. Por este motivo, Salvamento Marítimo iniciou o operativo solicitando a colaboración do servizo de Emerxencias do 112 Galicia.

Desde Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas de Galicia mobilizáronse medios de rescate entre os que se atopa o helicóptero Pesca 1 e unha embarcación auxiliar, que percorren a ría de Pontevedra en busca dos posibles tripulantes. En terra tamén se atopa activo un operativo con axentes da Garda Civil, da Policía Local de Bueu e de Cangas e Protección Civil deste último municipio.

O 112 Galicia non descarta a posibilidade de que o ocupante ou ocupantes da embarcación chegasen á beira polos seus propios medios. Ata o momento, indica a Garda Civil, tampouco existe denuncia de desaparición dalgún mariñeiro.