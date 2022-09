O Papa recibirá en audiencia ás familias do Villa de Pitanxo

O Papa Francisco recibirá en audiencia o mércores 7 de setembro ás familias dos mariñeiros falecidos no naufraxio do pesqueiro galego Villa de Pitanxo, que afundiu en augas de Terranova (Canadá) o pasado mes de febreiro.

A portavoz das familias, María José de Pazo, avanzou que a recepción celebrarase ás nove da mañá no Vaticano e responde á petición realizada por carta polos achegados dos falecidos, na que solicitaban que o pontífice "nos escoitase".

"Estamos moi agradecidos pola atención e polo privilexio de que nos reciba porque a súa axenda está moi chea e cargada", sinalou De Pazo, que en nome das vítimas solicitará o "apoio" do Papa ás súas reivindicacións.

Os familiares do Villa de Pitanxo seguen reclamando que as autoridades españolas autoricen o envío ao lugar do naufraxio dos medios técnicos necesarios para descender ata o pecio afundido, usando para iso diversos robots submarinos.

Doce dos vinte e un mariñeiros falecidos nesta catástrofe marítima non foron atopados, aínda que as familias non piden que nesta misión se traballe para recuperar os corpos, senón para reunir probas que axuden a esclarecer as causas do naufraxio.

A audiencia co Papa celebrarase un día antes de que o Parlamento europeo debata a petición das familias para instar o Goberno español a realizar unha investigación técnica efectiva sobre o naufraxio do pesqueiro.

"Esperemos que isto sexa un sinal", apuntou María José de Pazo.