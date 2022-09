Ponte a Conducir prestará especial atención nos seus cursos ao uso do patinete eléctrico

Maica Larriba, subdelegada do Goberno, con representantes de Ponte a Conducir © Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

Maica Larriba, subdelegada do Goberno en Pontevedra, mantiña un encontro este xoves co novo equipo directivo da plataforma Ponte a Conducir.

Trátase da primeira toma de contacto coa nova directiva, que trasladaba á representante gobernamental o calendario de actividades sobre seguridade viaria que se desenvolverán para escolares tanto no municipio de Pontevedra como en Poio durante o mes de outubro.

A subdelegada destacou o labor deste colectivo que encaixa no compromiso do Goberno de fomentar a seguridade viaria, especialmente entre a poboación infantil. Tras dous anos de parón debido á pandemia de coronavirus, Ponte a Conducir recupera as súas actividades coa intención de ofrecer coñecementos sobre seguridade nas vías e coñecemento da normativa de tráfico.

Entre as propostas, está previsto que se desenvolva un concurso de debuxo e cursos que, nesta edición, se centrarán especialmente nos patinetes eléctricos e na seguridade destes vehículos tan utilizados durante os últimos anos, especialmente por condutores novos.

Larriba lembrou que a Dirección Xeral de Tráfico establece unha normativa sobre patinetes eléctricos que está a ser actualizada con frecuencia para adaptarse ás novidades. Os Concellos, a través das súas ordenanzas municipais, tamén teñen competencias para regular a circulación destes vehículos nas súas estradas. A subdelegada insistiu en que un patinete eléctrico non é un xoguete senón un vehículo máis na calzada que convive con outros vehículos de maior tamaño e con peóns, que son usuarios vulnerables.

A directiva de Ponte a Conducir está formada por Antonio Duarte, xefe da Policía Local de Poio; Rogelio Carballo e Alba María González, da FANPA de Pontevedra; Paulino Torres, de Cruz Vermella; o subtenente Vilar, da Garda Civil; Hermenegildo Rodríguez Novoa, presidente da agrupación de Protección Civil Pontevedra; Helena Rodríguez García, da DXT; Manuel Picón e Francisco Ramón Rodríguez, da Plataforma Galega pola Seguridade viaria; e Jorge Torres, da empresa Help Flash.