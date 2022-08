O Lérez mantén a baixada do caudal coa esperanza posta nas chuvias previstas para a fin de semana

Leito do río Lérez na súa baixada á altura da ponte dos Tirantes este 31 de agosto © PontevedraViva

Os representantes dos Concellos que captan auga do río Lérez mantiñan un novo encontro este mércores con representantes de Augas de Galicia. Durante a reunión, segundo a concelleira do Ciclo de Auga de Pontevedra, Carme da Silva, sinalaron que o caudal do río baixou a 1,23 m/s cando na semana anterior rexistrouse un 1,45, segundo os datos ofrecidos pola propia Xunta.

A previsión é que continúe o descenso, segundo a concelleira, aínda que as previsións de choiva para a noite deste sábado 3 e o domingo permiten albergar a esperanza de que se mellore a situación actual.

O consumo de auga do sistema tamén se atopa en descenso. Este mércores rexístrase en 36.320 metros cúbicos diarios, cando ao comezo da prealerta situábase en 37.000, segundo o Concello de Pontevedra, un descenso do 1,8%.

En concreto, no Concello de Pontevedra, segundo a concelleira, a redución do consumo establécese nun 10% desde que se realizan estes controis semanais, pasando de 15.270 metros cúbicos a 13.748, que se vinculan á contención do gasto da auga no consumo doméstico e nas medidas adoptadas en regas e limpezas viarias.

A concelleira sinalou que a borrasca traerá unha "cantidade de auga importante" esta fin de semana, co que se espera unha subida importante do caudal do Lérez para ver despois a evolución ao longo do mes de setembro. Tamén sinalou que as presas augas arriba da captación do río atópanse cheas e estas choivas tamén permitirán un incremento no encoro do Pontillón, que actualmente se atopa ao 81%.

A pesar da previsión de precipitacións, o estado de prealerta continuará e Da Silva realizaba un chamamento á redución do consumo e ao uso responsable da auga.

Na Feira Franca adoptarase a medida de evitar a distribución de palla polos chans das rúas, como si se realizaba outros anos, para evitar o baldeo para a súa retirada e ademais, #ante a previsión de choiva, estas pequenas canas ao humedecerse poderían atascar a rede de sumidoiros.