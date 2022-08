A princesa Leonor recibirá formación militar na Escola Naval de Marín

O rei Felipe VI e a princesa Leonor © Casa Real

A princesa Leonor, do mesmo xeito que fixo o seu pai, recibirá formación militar na Escola Naval de Marín. O seu adestramento, que o levará tamén por outras academias castrenses, comezará no outono de 2023, cando a herdeira real cumprirá dezaoito anos.

El País Semanal ha desvelado que, cando complete os seus estudos de bacharelato en Gales, a princesa deberá recibir este adestramento militar.

Así, acudirá á academia do Exército do Aire, en San Javier (Murcia) e á do Exército de Terra, en Zaragoza. Este periplo concluirá en Galicia, na Escola Naval de Marín, onde ingresará como gardamariña.

Ao terminar embarcarase, como o rei Felipe VI durante a súa instrución, no buque escola Juan Sebastián Elcano, participando na súa navegación por todo o mundo.

Dentro da súa preparación para converterse na futura raíña de España, non será ata 2024 cando a princesa Leonor inicie os seus estudos universitarios.

Segundo esta mesma publicación, cursará unha carreira que terá Dereito como columna vertebral, previsiblemente, na Universidade Autónoma de Madrid.