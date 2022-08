A 'volta ao cole' volve a ser unha festa no centro histórico

Tras non poder celebrala os dous últimos anos pola pandemia, a gran festa de volta ao cole que organizan os comerciantes de Zona Monumental está de volta.

Un día antes de que os máis pequenos regresen ás aulas, o mércores 7 de setembro, as principais prazas do centro histórico converteranse en todo un campo de xogos.

As actividades desenvolveranse entre as 16:30 e as 20:30 horas.

Na praza de Curros Enríquez haberá un taller de arte colaborativa e un rocódromo de oito metros, mentres que Méndez Núñez acollerá un taller de pinta caras e unha ludoteca creativa.

Pola súa banda, en Valentín García Escudero haberá un taller de manualidades e na rúa Serra, diante da praza de abastos, unha pista americana e un crocodilo inchable.

A programación incluirá, como é tradición, coa festa da escuma, que será ás sete da tarde na Praza da Pedreira, na que un DJ amenizará a velada.