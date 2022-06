Pontevedra, satisfeita de cumprir "todo os obxectivos" en Estrasburgo

Tino Fernández e Miguel Anxo Fernández Lores © Concello de Pontevedra Tino Fernández e Miguel Anxo Fernández Lores, no Parlamento europeo © Concello de Pontevedra

Se hai un sentimento que resume á perfección o ánimo co que a delegación pontevedresa regresa de Estrasbugo é satisfacción. O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, asegura que a cidade cumpriu "todos os obxectivos" que se marcou nesta viaxe.

Xusto antes de embarcar de volta a casa, Fernández Lores celebrou que, a pesar de ser unha viaxe "accidentada", Pontevedra puido mostrar a súa transformación urbana no Parlamento europeo a través dunha intervención "inspiradora".

"Todas as cidades teñen que buscar o seu propio camiño", recoñeceu o alcalde, engadindo que "o que non podemos seguir permitindo é que as cidades sexan almacéns de coches".

Pontevedra, segundo Lores, é unha cidade que "cando a xente chega a ela, se sente acollida".

Para iso, dixo o rexedor pontevdrés, "hai que facer cousas que custan", entre elas restrinxir o uso do vehículo privado, para o que "hai que ter valentía" porque ao final, sostivo, "é positivo para a xente porque mellora a súa calidade de vida".

O tenente de alcalde, o socialista Tino Fernández, engadiu na súa valoración que o goberno municipal de Pontevedra "funciona desde o minuto un", compartindo a mesma filosofía "máis alá das discrepancias que poidamos ter na política internacional".

"Levo a sensación de que cando chegamos aquí xa se coñecía Pontevedra", subliñou o portavoz do PSdeG-PSOE, para quen isto significa que a cidade "xa é un referente". Isto supón, destacou, un "valor intanxible que non se pode medir en cartos".

Fernández defendeu que o de Estrasburgo foi unha viaxe "produtiva e rendible" para a promoción exterior de Pontevedra.