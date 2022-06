Finaliza o curso de envellecemento cognitivo impartido pola UNED de Pontevedra no Centro Penitenciario da Lama

Víctor M. González Sánchez, director da UNED en Pontevedra © UNED Pontevedra

O curso de verán baixo o título "Envellecemento cognitivo: prevención da deterioración e intervención neuropsicolóxica" impartido pola UNED no centro penitenciario da Lama analizou do 27 ao 29 de xuño diversos factores relacionados coas capacidades cognitivas que van cambiando ao longo do ciclo vital, agudizándose a súa deterioración a través do envellecemento.

Entre os obxectivos que perseguía este curso intensivo estaban mostrar como as capacidades cognitivas cambian ao longo da vida, visibilizar algúns dos factores de protección do declive e da deterioración cognitiva no envellecemento, expoñer que se entende por regulación emocional e o benestar psicolóxico, dar a coñecer a avaliación neuropsicolóxica e as principais técnicas de neuroimaxen e mostrar o proceso de intervención psicolóxica para manter o estado cognitivo así como as implicacións xurídicas na deterioración.

Esta iniciativa formativa estival da UNED en Pontevedra estivo dirixida por Mª Carmen Díaz Mardomingo e coordinada por Jesús Gómez Garzás e durante a mesma os asistentes ao curso profundaron no estudo da deterioración do estado cognitivo, asociado a determinadas enfermidades que xorden nesta etapa da vida, que poden nalgúns casos previrse.

Segundo se desprende deste curso, a detección de factores de risco e a posta en marcha de hábitos saudables condicionan un bo estado cognitivo e o benestar emocional. "A avaliación neuropsicolóxica da memoria, a linguaxe, e outras capacidades así como a avaliación dos aspectos emocionais resulta imprescindible para implementar programas de intervención en función das necesidades individuais", segundo os responsables do curso.