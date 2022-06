A Xunta e Ence coinciden en sinalar que a factoría de Lourizán é "pedra angular" do proxecto de tisú nas Pontes

Antonio Casal, director territorial de Ence, saúda a Francisco Conde, vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia © Mónica Patxot Antonio Casal, director territorial de Ence © Mónica Patxot Francisco Conde, vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia © Mónica Patxot O vicepresidente primiero da Xunta e o director territorial de Ence falan sobre os proxectos da empresa en Galicia © Mónica Patxot

"Independente pero complementaria", así presentaron este xoves Francisco Conde, vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia, e Antonio Casal, director territorial de Ence, a proposta que a empresa proxecta para o municipio coruñés das Pontes. Ambos protagonizaban unha rolda de prensa conxunta en Pontevedra coa intención de sinalar que tanto a administración autonómica como a dirección do grupo pasteiro manteñen a súa aposta pola fábrica situada en Lourizán, pendente dos recursos presentados ante o Tribunal Supremo contra a sentenza da Audiencia Nacional que anula a prórroga concedida para que permaneza na ría pontevedresa ata 2073.

Antonio Casal explicaba que continúa o compromiso de investir 395 millóns de euros nas instalacións de Lourizán se continúa a actividade industrial e considera que esta factoría é "pedra angular" para o proxecto das Pontes, onde estaría prevista a fabricación de papel recuperado (tisú) e de fibra reciclada a partir de cartón usado e de fibra virxe procedente da planta pontevedresa. Indicou que o obxectivo é completar o círculo de papel en Galicia coa intención de que os novos produtos se comercialicen na comunidade autónoma. Considera que o proceso do novo proxecto é "innovador, independente e diferenciado da biofábrica de Pontevedra e cunha capacidade e dimensións inferiores a Lourizán".

Subliñou que o novo proxecto non é unha alternativa nin unha fábrica de produción de celulosa para rexeitar calquera posibilidade de instalar unha fábrica destas características nas Pontes. Alí elaborarase fibra reciclada branqueada, que emprega cartón recuperado a través dun sistema libre de cloro, un proxecto desenvolvido nos laboratorios I+D do grupo empresarial situados en Pontevedra. A fábrica coruñesa consumiría un máximo de dous millóns de metros cúbicos de auga ao ano, unha sexta parte do consumo actual da planta de Lourizán e non empregaría madeira como materia prima, dentro do obxectivo de minimizar o uso de recursos naturais. Tamén elaboraría enerxía renovable térmica e eléctrica coa idea de ser autosuficiente e utilizar os remanentes na rede para consumo local de empresas e habitantes das Pontes.

O proxecto contaría cun investimento próximo aos 350 millóns de euros. Iniciaríase a construción durante 2025 coa idea de comezar a funcionar en xaneiro de 2027, segundo as previsións do máximo representante de Ence en Galicia.

Casal tamén quixo aclarar que, no caso de que se pechen as instalacións de Lourizán se non prosperan os recursos, o proxecto das Pontes buscaría fibra virxe doutras fontes, entre as que se atopa a fábrica de Navia. Tamén expuxo que o proxecto se atopa en estudo e que "temos doce meses por diante para ver a viabilidade e a estrutura concreta do proxecto".

Francisco Conde: "a Xunta vai seguir traballando para que continúe onde sempre estivo e onde lle corresponde, a ría de Pontevedra"

Francisco Conde encomiou tamén a innovación e a aposta pola economía circular e de transformación do tecido produtivo que promove Ence. Insistiu na colaboración da Xunta nos proxectos que promove Ence, "tanto na presenza en Lourizán como nas Pontes". Neste sentido manifestou que "a Xunta vai seguir traballando para que continúe onde sempre estivo e onde lle corresponde, a ría de Pontevedra, buscando a unidade de acción" para afirmar que hai argumentos para pensar que é posible que permaneza na súa actual localización se o Ministerio acepta a adscrición dos terreos ao Porto de Marín. "Hai unha solución posible", asegurou, "pero tería que haber esa vontade política do Goberno e do Concello", expuxo para indicar que a Xunta seguirá traballando nesa liña.

Cualificou de "postura equivocada" o posicionamento do Concello sobre o proxecto das Pontes porque "non é unha alternativa a Lourizán. Nada teñen que ver, nin na materia prima, nin no proceso produtivo nin no produto final". Conde coincide coa empresa expresando que "Ence xa ten corroborado que non é posible outro emprazamento en Galicia para o traslado, por viabilidade". Tamén pediu apoio a todas as administracións para "darlle seguridade xurídica ás empresas" e pediu a colaboración do Ministerio de industria, do de Transición Ecolóxica e do Concello das Pontes para desenvolver un "proxecto pioneiro".

Alegou tamén que esa iniciativa permitirá reactivar esa comarca afectada pola transición enerxética co peche da central térmica. Agradeceu que a empresa faga unha aposta pola industria e a sustentabilidade, que se unen a outros proxectos na zona como o de hidróxeno verde e o de instalación de pneumáticos.

Antonio Casal explicou que se estudaron, coa administración autonómica, diversas alternativas para a instalación da fábrica que complete o ciclo produtivo, pero aclarou que non estudaron de maneira concreta o seu desenvolvemento en Lourizán.

PLAN SOCIAL DE ENCE

A empresa espera que antes de finais deste ano coñézase a resolución do Tribunal Supremo. Mentres non se resolva esta situación, indicou o director territorial, non se realizarán máis convocatorias do Plan Social con entrega de tres millóns de euros anuais a diversos colectivos da zona. "Coa situación da biofábrica de Lourizán non é posible manter este plan. Un consello de administración nunha instalación coa prórroga nesta situación non pode facer esta disposición porque responde #ante as súas propios accionistas. No momento en que se clarifique a situación de Lourizán, o Plan Social de Pontevedra volverá estar vixente como antes", argumentou Casal. As convocatorias quedaron en suspenso no ano 2019 tras tres edicións despois do acordo alcanzado en 2016 entre a empresa e a Xunta de Galicia.