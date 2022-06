Os sindicatos policiais JUPOL, CEP e ASP únense para solicitar o cesamento de Luis Hombreiro como Xefe da Policía Nacional de Vilagarcía

Justica Policial (JUPOL), Confederación Española de Policía (CEP) e Alternativa Sindical de Policía (ASP), solicitaron formalmente o cesamento do xefe policial da comisaría da Policía Nacional de Vilagarcía, Luis Hombreiro, ante o que entenden como unha situación insostible na comisaría arousá por unha "xestión nefasta".

"ASP, JUPOL e CEP representan a nove de cada dez destes axentes de atención ao cidadán na localidade de Vilagarcía de Arousa, un persoal experimentado, profesional e que ata a chegada do xefe policial actual mantivera baixo control á delincuencia da cidade de man das anteriores xefaturas", sinalan nun comunicado as organizacións policiais queixándose de falta de comunicación por parte de Hombreiro, que "desde a súa toma de posesión só se reuniu unha vez con estes, e foi para comunicar a decisión do peche da Oficina de Denuncia e Atención ao Cidadáns de Vilagarcía polas noites, unha decisión unilateral que nunca contou coa aprobación nin respaldo sindical e foi denunciada pública e administrativamente como unha aberración".

A postura destes tres sindicatos apóiase en cifras do Ministerio do Interior que sinalan que desde a chegada do xefe policial actual da comisaría de Vilagarcía a delincuencia "non deixou de crecer, o que consideramos que é só froito da súa mala xestión e dunha redistribución do persoal sen lóxica algunha".

Segundo eses datos no primeiro trimestre de 2022 a criminalidade aumentou en Vilagarcía un 42,5% respecto ao mesmo período do ano pasado. Ese incremento é significativamente superior ao experimentado no conxunto da provincia de Pontevedra (9,2 por encima) e ao da Comunidade Autónoma de Galicia (10 puntos). Pero se a comparativa realízase a nivel nacional, este municipio supera en 14,6 puntos ao incremento rexistrado en toda España.

Estas organizacións cursaron escritos coa súa solicitude de cesamento ao Consello da Policía, ao Director Adxunto Operativo, ao Xefe Superior de Galicia e ao Xefe Provincial.

O actual xefe da comisaría da Policía Nacional de Vilagarcía, Luis Hombreiro foi nomeado pola Dirección Xeral de Policía para o cargo en agosto de 2021.