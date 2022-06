Europa mira cara Pontevedra na busca de inspiración para peonalizar as súas cidades

Intervención de Fernández Lores no foro celebrado no Parlamento europeo, en Estrasburgo © Concello de Pontevedra Intervención de Fernández Lores no foro celebrado no Parlamento europeo, en Estrasburgo © Concello de Pontevedra Intervención de Fernández Lores no foro celebrado no Parlamento europeo, en Estrasburgo © Concello de Pontevedra Intervención de Fernández Lores no foro celebrado no Parlamento europeo, en Estrasburgo © Concello de Pontevedra Intervención de Fernández Lores no foro celebrado no Parlamento europeo, en Estrasburgo © Concello de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores e Tino Fernández no Parlamento europeo © Concello de Pontevedra Foro sobre o centro das cidades no Parlamento europeo © Concello de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores e Ana Miranda no Parlamento europeo © Concello de Pontevedra Intervención de Fernández Lores no foro celebrado no Parlamento europeo, en Estrasburgo © Concello de Pontevedra

Deberían os centros urbanos compasar o seu ritmo cos dunha cidade peonil? É a pregunta á que tratou de dar resposta Pontevedra ante a crecente preocupación que existe en Europa para que as súas metrópoles sexan amables, integradoras e sostibles.

Foi no marco do European Forum of City Center, o foro europeo do centro das cidades que a asociación francesa Centre Ville en Mouvement, que traballa para a renovación dos centros urbanos, organiza no marco da presidencia de Francia no Consello Europeo.

O foro, que se celebrou na sede do Parlamento Europeo, en Estrasburgo (Francia), dedicou parte do seu programa para analizar "propostas innovadoras" de cidades que apostaron por novas formas de mobilidade e por peonalizar as súas áreas máis céntricas.

Unha delas foi Pontevedra, que foi posta como exemplo de como este tipo de decisións convertéronse nunha ferramenta "esencial" para poder "abrir un novo capítulo" e que os centros das cidades sexan "máis accesibles, agradables e harmoniosos".

Pontevedra, representada no congreso polo seu alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e Madrid, foron as únicas cidades españolas invitadas a este foro, no que expuxeron a súa visión localidades de Alemaña, Francia, Bulgaria, Países Baixos, Hungría, Letonia, Estonia ou Portugal.

Na súa intervención ante unhas cincocentas persoas, na súa maioría expertos en deseño urbano e mobilidade chegados de todo o vello continente, Fernández Lores defendeu as bondades dunha transformación urbana "pensada para as persoas".

En 1999, segundo o alcalde, Pontevedra era un "almacén de coches" e a cidade "necesitaba cambiar de paradigma", sabendo que as medidas dirixidas a mellorar só o tráfico de vehículos "non funcionan", polo que optaron por poñer ao peón no centro de toda a acción.

"Deixamos a maior parte da cidade para o peón", deixando unicamente o tráfico necesario "para que a cidade funcione", investindo as prioridades no uso do espazo público. Nas cidades pequenas "camiñar resolve os problemas", sostivo Lores.

As rúas e prazas da cidade "non son estradas nin autoestradas" senón espazos para convivencia entre os cidadáns, "co peón no vértice de toda a mobilidade" e sen segregar espazos para os diferentes usuarios da vía.

Todo isto, sostivo o rexedor pontevedrés, "non se consegue só con ordenanzas e lexislación senón tomando medidas para acougar o tráfico", reducindo carrís de circulación, instalando redutores físicos ou limitando a velocidade á que poden circular os coches.

A iso Pontevedra sumou ofrecer alternativas gratuítas para o aparcamento, apostar por unha cidade "compacta e de multiservizos", non promover áreas comerciais na periferia e potenciar o comercio de proximidade ou encher de actividade e dinamismo o espazo público.

No centro de toda esta acción, segundo Fernández Lores, está a "profunda transformación" que experimentou todo o espazo urbano, logrando que sexa "equitativo para todos" e se promova a autonomía persoal de todos os seus cidadáns.

Xunto a Pontevedra, participaron nesta mesa redonda outras dúas cidades europeas de tamaño medio, Liubliana (Eslovenia) e Lund (Suecia), que estiveron representadas polos seus tenentes de alcalde, o arquitecto Janez Koželj e Fredrik Ljunghill, respectivamente.

Koželj destacou que as urbes "afrontan diferentes situacións", polo que "non podemos intercambiar experiencias sen máis" e, no caso da capital eslovena, preocupaba a "invasión da cidade" por miles de persoas que cada día chegaban á cidade para estudar ou traballar.

Para Liubliana, sacar os coches das rúas e prazas máis representativas da cidade serviu como "catalizador" da transformación da cidade "na que agora cremos que a coexistencia entre peóns e ciclistas é posible".

A "reconstrución" da cidade, explicou o seu tenente de alcalde, comezou coa renovación de todos as súas redes de servizos, a reposición dos pavimentos históricos ou a instalación de novo mobiliario urbano, facendo que o espazo público sexa "máis útil e atractivo" para todos.

Entre as medidas máis exitosas, sinalou, foi a creación dun carril de circulación exclusivo para unha reforzada rede de transporte público e para os repartidores locais.

O representante sueco de Lund, pola súa banda, reiterou que a seguridade dos seus habitantes é a "prioridade" do modelo despregado nesta cidade sueca, porque sen esa sensación de seguridade "o espazo público non sempre está dispoñible para os cidadáns".

A súa estratexia, apuntou Ljunghill, é utilizar todas as súas prazas como "ancoras peonís", converténdose en áreas de actividade continua "creando atraccións" para os cidadáns, cada unha delas con diferentes características "pero todo dentro dun mesmo contexto".

Para logralo, defendeu o político escandinavo, é "absolutamente necesario" que exista unha "colaboración continua" entre todos os axentes sociais, comezando pola "cidade en si", especialmente os comerciantes e os residentes do centro da cidade.

Estas áreas, sentenciou, "non poden estar reservadas para un público privilexiado", de forma que sexan zonas accesibles para todos "incluídas as clases máis desfavorecidas".