Tres concelleiros consuman o cisma no PP de Barro

Sinatura dos tres concelleiros que deixan o PP © XBarro

O conflito interno que manteñen desde hai meses no seo do PP de Barro consumouse. Tres dos catro concelleiros do grupo municipal do Partido Popular acaban de confirmar esta escisión ao deixar o grupo e pasar a ser edís non adscritos.

Os concelleiros José Antonio Landín, José Suárez e Loito Martínez asinaron un escrito que acaban de presentar no Concello de Barro dirixido ao alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, no que comunican o seu paso a un grupo de concelleiros non adscritos.

A renuncia formalizarase no próximo Pleno da Corporación, previsto para finais de xullo, e, tal e como eles comunicaron este martes, "nos próximos plenos xa non representarán ao Partido Popular de Galicia en Barro".

Desta forma, o PP pasará a ter só un concelleiro en Barro, Alberto Diaz.

A pesar de que ninguén o confirma abertamente, os concelleiros dimisionarios están a facer movementos para a creación dunha nova formación política baixo a que presentarse ás eleccións municipais de 2023. Todo apunta a que poderá ser baixo o nome XBarro e a candidatura encabezaríaa o ex alcalde José Antonio Landín.

O conflito viviu o seu punto de non retorno o pasado 31 de maio, cando o PP provincial de Pontevedra anunciou a través dunha nota de prensa que se nomeaba unha nova xestora, que preside Eduardo Ruadas. O anunciou sentou mal nunha parte do partido, que non sentiu representada e asegura que non foi consultada para esta renovación, aínda que o secretario xeral do PP provincial e candidato á Presidencia, Luís López, asegura que si houbo conversacións e tendeu a man a todos.