Interceptan tres veciños do Grove nun control de estrada con 155 doses de heroína

A Garda Civil investiga penalmente a tres veciños do municipio do Grove por un suposto delito contra a saúde pública, ao incautarlles algo máis de 15 gramos de heroína nun control de estrada, unhas 155 doses.

Segundo informan fontes oficiais do Instituto Armado, a actuación levou a cabo este luns cando unha patrulla de seguridade cidadá do Posto do Grove intercepta o vehículo no que circulaba estas persoas, na estrada PO-316, neste mesmo municipio.

Cando os axentes proceden ao rexistro do interior do vehículo, observaron como un dos ocupantes pretendía esconder entre a súa vestimenta unha bolsa que finalmente resultaría conter 15,56 gramos de heroína.

O achado da droga presuntamente predestinada para a súa distribución e venda, determinou que os ocupantes do vehículo fosen notificados como presuntos autores dun suposto delito contra a saúde pública por tráfico de drogas.

Estas tres persoas, con idades comprendidas entre 30 e 50 anos, teñen antecedentes policiais relacionados cos estupefacientes.

As dilixencias instruídas entregáronse no Xulgado de Instrución de garda de Cambados, onde deberán comparecer os investigados cando sexan requiridos pola autoridade xudicial.