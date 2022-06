A condutora dun vehículo accidentado en Campelo dá positivo en alcoholemia

A Policía Local de Poio informou que este domingo 26 de xuño, sobre as 21:30 horas, foron requiridos por un accidente de circulación no Camiño do Castelo, dirección Campelo por unha saída de vía.

Ao chegar ao lugar a condutora do vehículo sinistrado estaba semiinconsciente e non reaccionaba á chamada dos axentes.

Esta muller foi sometida ás probas de alcoholemia que deron un resultado de 0.85 e 0.89 Mlgr/litro en aire expirado.

Desde a Xefatura da Policía Local de Poio destacan que esta semana pasada rexistráronse no municipio tres accidentes constitutivos de delitos contra a seguridade viaria. As dilixencias serán trasladadas ao xulgado de garda para celebración dos correspondentes xuízos rápidos. Tamén se reclaman os danos causados a propiedades privadas.