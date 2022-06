ENCE quere instalar unha planta de biocombustibles e papel tisú en As Pontes cun investimento en torno aos 350 millóns de euros

Alfonso Rueda, Francisco Conde e Ignacio de Colmenares © Xunta de Galicia

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado polo vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, mantivo este luns un encontro co Consello de Administración de Ence, co seu presidente ao fronte Ignacio de Colmenares que presentou o seu proxecto para crear un Polo de Economía Circular e Biomateriais no concello coruñés das Pontes de García Rodríguez.

En declaracións aos medios ao termo da xuntanza, o vicepresidente económico precisou que a empresa contempla instalar unha planta de biocombustibles e papel tisú cun investimento en torno aos 330-350 millóns de euros, segundo estimacións da compañía, e coa previsión de crear máis de mil empregos entre directos, indirectos e inducidos.

Un proxecto, dixo Conde, que "complementa" a actividade que a pasteira desenvolve en Pontevedra e que, polo tanto "completa a cadea de valor e pecha o ciclo da madeira en Galicia".

Conde salientou que se trata dunha iniciativa "absolutamente independente da planta de Lourizán" que "vén demostrar o compromiso de Ence con Galicia e co binomio industria-sustentabilidade". Por iso, trasladou a "máxima colaboración" da Administración autonómica para "acompañar a empresa nas súas necesidades á hora de avaliar a viabilidade técnica, ambiental, financeira e económica deste novo proxecto".

Do mesmo xeito, manifestou a súa "confianza" en que conte tamén co apoio do Goberno a través dos fondos europeos, por exemplo, coas axudas previstas nos Pertes de Economía Circular e de Enerxías Renovables; se ben, xa avanzou que a Xunta vai avaliar as posibilidades de integralo no Fondo de Transición Xusta que o Executivo central aínda ten pendente de transferir a Galicia.

Esta segunda fábrica de Ence en Galicia, abondou, suporá un "balón de oxíxeno" para a toda a comarca de Ferrolterra, Eume e Ortegal, e súmase a outras iniciativas empresariais prioritarias aprobadas recentemente no Consello da Xunta: a fábrica de metanol de Forestal del Atlántico en Mugardos e a planta de reutilización de residuos nas Somozas, de Valogreene Recinor.

O vicepresidente primeiro lembrou que Ence ten sobre a mesa un programa de investimentos de 395 millóns de euros para mellorar a eficiencia da súa planta da ría de Pontevedra e, ao respecto, Conde aludiu á "unidade de acción que existe entre a propia empresa, a Xunta de Galicia, o cadro de persoal, a industria auxiliar, loxística e de transporte e a Autoridade Portuaria de Marín para que a factoría de Lourizán poida continuar a súa actividade no seu emprazamento actual".