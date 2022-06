A Festa do Mar reúne en San Adrián a más de 2.000 persoas e reparte 1.272 racións

O goberno local do Concello de Vilaboa expresou a súa satisfacción polo respaldo social amosado á primeira Festa do Mar, con máis de 2.000 persoas que participaron durante a fin de semana nos diferentes actos organizados no porto de San Adrián de Cobres para homenaxear a este sector.

Durante as dúas xornadas despacháronse 1.272 racións (383 de mexillón, 570 de choco e 289 de ameixa) facendo que nalgún turno os restaurantes quedaran sen suministro tendo que volver a encender os fogóns para cociñar pratos que tiveron moita demanda tanto ao mediodía como á noite. A facturación da venta das tapas superou os 6.000 euros.

No concurso de catas, o premio ao Mellor Sabor foi para A Garboa; o premio á Mellor Presentación levouno Restaurante Mauro e o premio á Innovación para A Casa de Rosa da Mazaroca.

Na parte cultural, un dos momentos máis concurridos da fin de semana foi o concerto protagonizado pola Escola de Música de Vilaboa para celebrar o seu décimo aniversario.

Cargado de emotividade e unha sensación colectiva de "orgullo da nosa música", a actuación arrincou sonoros aplausos e os asistentes disfrutaron dunha velada da man dos profesionais da Banda de Música de Vilaboa xunto a Paco Lodeiro, Rosa Cedrón, e Miguel Ladrón.

Terapia de Grupo e o grupo de gaitas "Aires de Cobres", cada un no seu estilo, convenceron ao público asistente. O grupo folclórico local ofreceu un pasarrúas pola mañán e unha actuación a mediodía para amenizar o xantar.

O programa incluía un obradoiro de esmaltado ao lume impartido por Pilar Blanco. As dez prazas ofertadas cubrironse en tan so tres horas e o Concello habilitou un segundo obradoiro que tamén se completou. Pilar Blanco elaborou unhas pezas con metais e cunchas marinas a propósito para a Festa do Mar.

A Festa contou tamén cun Punto Violeta ao que se achegou, sobre todo o sábado pola noite, moita mocidade en busca de información.

E outra das propostas moi concurridas foi a exposición do GALP, con imaxes antigas de persoas vencelladas ao sector do mar; as fotografías reactivaron recordos das persoas con máis idade de Vilaboa, que recoñeceron a veciños e identificaron os cambios na contorna.

A concelleira de Promoción Económica, Carmen Gallego, agradece a resposta da cidadanía a unha Festa que pon en valor o produto extraído das augas de Vilaboa por mariscadoras e bateeiros, un sector que padeceu de xeito especial as consecuencias da crise sanitaria do Covid 19.

Agora o goberno local comeza xa traballar na Festa do Viño, que terá lugar a finais do mes de xullo en Riomaior.