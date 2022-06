Un sindicato policial solicita o "cesamento inmediato" do xefe da Comisaría de Vilagarcía

A Confederación Española de Policía (CEP) solicita o "cesamento inmediato" do xefe da Comisaría da Policía Nacional de Vilagarcía, Luís Hombreiro.

Este sindicato denuncia que a "mala xestión" levada a cabo desde a Xefatura da Comisaría de Vilagarcía levou a que a criminalidade aumentase un 42,5% o primeiro trimestre de 2021 respecto ao ano 2022, dez puntos por encima da media de Galicia e da provincia.

O sindicato CEP reitera as súas críticas pola "escaseza de persoal policial" o "sobreesforzo" do persoal e a "gran rotación de xefes que pasaron por esta Comisaría" e afirma que a actual xefatura "demostrou poucas dotes de mando e xestión policial, que levou á Comisaría desta cidade e aos seus cidadáns para atravesar pola peor crise da historia recente en materia de seguridade".

Este sindicato sinala que desde que Luís Hombreiro púxose á fronte da Comisaría da Policía Nacional de Vilagarcía, "xa xurdiron problemas" que "lonxe de solucionarse foron incrementándose" co paso do tempo. Concretamente, centran as súas queixas nos cambios de quendas laborais "de maneira incomprensible e sen xustificación algunha".

O sindicato CEP solicitou á Xefatura provincial que se conteste aos escritos dos axentes e se revise os cuadrantes de servizo e o número de efectivos que prestan servizo na unidade de Seguridade Cidadá de Vilagarcía, a unidade punta de lanza na prevención da delincuencia, así como que se fiscalice o funcionamento da comisaría.

A Confederación Española de Policía solicita "un novo xefe e bo xestor para estas dependencias policiais, un que ademais de bo profesional non se crea o Deus Sol todopoderoso, xa que a época de caciques e señores feudais en Galicia xa está caduca".

"Os policías teñen familia e necesitan unha conciliación familiar e laboral acorde, e non a cambio de quendas de forma arbitraria e caprichosa xustificados por problemas extraordinarios de falta de persoal", conclúe este sindicato.