Os comuneiros de Mourente e a Deputación abren negociacións para a cesión dos terreos de Príncipe Felipe

A Deputación de Pontevedra e a Comunidade de Montes de Mourente abren unha vía de negociación para buscar un acordo de cesión dos terreos que ocupa actualmente o Centro Príncipe Felipe.

Así o revelaron os propios comuneiros, poucos días despois de que a institución pública presentanse ante a Audiencia Provincial un recurso xudicial contra a sentenza en primeira instancia que recoñece á Comunidade de Montes a titularidade dos terreos ocupados pola cidade infantil.

Con todo a pesar dese recurso a Deputación propuxo aos comuneiros manter reunións periódicas para avanzar na redacción dun convenio que regule a cesión a longo prazo.

Toda a situación foi explicada este domingo nunha asemblea da Comunidade de Montes, onde os 133 comuneiros reunidos criticaron o recurso xudicial á sentenza, que ocasionará gastos, ao consideralo unha vía inútil tendo en conta o precedente da sentenza que recoñece o carácter veciñal do monte Montecelo na parcela ocupada polo hospital, ratificada no seu día pola propia Audiencia Provincial.

A xunta reitora da Comunidade de Montes informou de que días despois da presentación do recurso xudicial celebrouse xa unha reunión entre as dúas partes a pedimento da Deputación, na que se xustificou a presentación do citado recurso por ser o comportamento habitual da administración nos casos desfavorables en primeira instancia.

A directiva dos comuneiros recibiu a aprobación dos seus asociados para acudir ás reunións, coa disposición de chegar a un acordo que garanta o futuro do Centro Príncipe Felipe. En todo caso se non se produce ese acordo "será pola torpeza e dobre xogo do organismo provincial e non pola actitude dos comuneiros de Mourente", defende a Comunidade de Montes.