O IES A Xunqueira I someterase a unha reforma integral valorada en 735.000 euros

Román Rodríguez visita o IES A Xunqueira I © Xunta de Galicia Román Rodríguez visita o IES A Xunqueira I © Xunta de Galicia

O instituto IES A Xunqueira I someterase a unha renovación integral que supón un investimento de 735.000 euros por parte da Xunta de Galicia.

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitou esta semana o instituto para presentar o proxecto e despedir o curso co seu alumnado.

O representante do goberno galego explicou que esta actuación se enmarca no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta do Goberno galego para renovar as instalacións educativas en base a un modelo de espazos máis accesibles, amplos e flexibles, en conexión coas necesidades do ensino deste século.

Tamén queren acadar centros máis sustentables, mellorando a enerxética dos centros, como é o caso desta obra. Neste senso, inclúen melloras na fachada a través do seu illamento exterior e da colocación de catro novas carpinterías exteriores e vidros (incluída persiana e caixa de persiana). Ademais, para mellorar a accesibilidade do instituto, instalarán un ascensor.

En canto ao interior do edificio, montarán falsos teitos en diferentes áreas e renovarán o revestimento interior do centro mediante pintura plástica branca ou en cores claras.

Completarán a reforma cos aseos da planta de acceso ao edificio, a creación dunha nova aula no espazo ocupado por un dos almacéns e o cambio da iluminación interior do centro, entre outras melloras.