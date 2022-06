Dúas veciñas de Poio, acusadas de estafar máis de medio millón de euros desde unha gasolineira do Deza

A Garda Civil detén dúas veciñas de Poio, empresarias dunha gasolineira do Deza, por estafa continuada © Guardia Civil

A Garda Civil detivo dúas veciñas de Poio como principais responsables dun armazón criminal ao que se lle atribúe estafar 525.020 euros a unha empresa provedora de servizos de pagos, a través da que financiaban as vendas a crédito dunha gasolineira situada na comarca pontevedresa do Deza.

As investigacións iniciáronse a principios deste ano pola Unidade Orgánica de Policía Xudicial (Grupo de Delitos contra o Patrimonio), da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, por mor dunha denuncia presentada pola empresa financeira no Xulgado de garda de Lalín.

Segundo despréndese das investigacións realizadas, a estación de servizo tiña asinado un contrato de financiamento de crédito cunha empresa provedora de servizos de pagos para xestionar a venda a crédito de gasóleo tipo 'A' a distintas empresas pantalla que, a pesar de que nalgúns casos podían estar inscritas no Rexistro Mercantil, en realidade eran ficticias.

Desta forma e mediante a análise das facturas e demais documentación examinada, púidose constatar que solicitaran créditos para avalar as falsas vendas de gasóleo, polo menos a tres destas empresas, que as situaban ficticiamente nas provincias de Pontevedra, León e Madrid.

Froito das investigacións realizadas no marco da que se denominou operación 'Nazarín', a Garda Civil procedeu á detención destas dúas persoas como presuntas autoras dos delitos de estafa continuada e falsidade documental, coas agravantes estimadas de reincidencia, cantidade defraudada e credibilidade comercial.

As actuacións completáronse con rexistros tanto no domicilio que compartían as detidas en Poio como na estación de servizo, intervíndose: 6.000 euros e 500 dólares en metálico, varios aparellos informáticos, teléfonos móbiles e documentación relacionada coa operativa comercial, ademais de dous vehículos.

A Unidade Orgánica de Policía Xudicial atribúelles tamén un delito de pertenza a grupo criminal que estaba integrado por outro veciño da Estrada, que foi investigado penalmente, e outros dous cidadáns de nacionalidades romanesa e arxentina, que tiñan o seu último domicilio coñecido en Madrid e actualmente en paradoiro descoñecido.

As dilixencias instruídas entregáronse no Xulgado de Instrución 2 de Lalín, que decretou o ingreso en prisión dunha das detidas como principal responsable do grupo.