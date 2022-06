A Deputación pedirá ao Goberno que baixe ao pecio do Villa de Pitanxo: "é de xustiza e humanidade"

Pleno da Deputación do 23 de xuño © Deputación de Pontevedra

Unanimidade na Deputación Provincial de Pontevedra para reclamar ao Goberno de España a posta en marcha dunha operación de traballo subacuático que permita localizar e inspeccionar os restos do Villa de Pitanxo, afundido en augas de Terranova o pasado 15 de febreiro.

Os deputados de PSOE, BNG e PP votaron a favor dunha moción nestes termos presentada polos 'populares'. Os socialistas abstivéronse no Congreso dos Deputados á hora de votar unha iniciativa en termos similares, pero no Pleno pontevedrés a decisión foi unánime.

A moción defendeuna a deputada do PP e concelleira pontevedresa Pepa Pardo, que lembrou que este xoves cúmprense 129 días daquel "fatídico" 15 de febreiro en que se produciu o naufraxio, no que 21 mariñeiros faleceron e os corpos de 12 deles aínda non foron recuperados.

Trátase dunha traxedia que "golpeou profundamente" a Galicia, a maior do sector pesqueiro en 40 anos, e Pardo considera que "é de xustiza e de humanidade trasladar esta petición", que busca emprazar ao Goberno para facer todo o posible para tratar de localizar os corpos deses 12 mariñeiros aínda desaparecidos e tamén a poder recoñecer o estado do buque para axudar na investigación do ocorrido.

Considera que "é unha tristeza ter que traer iniciativas como esta a unha institución política", pois xa de oficio o goberno de España "debería actuar", pero agradeceu o apoio dos outros dous grupos políticos.

No discurso de Pardo gañaron protagonismo as familias dos falecidos, que "fixeron o indecible para localizar non só aos seus seres queridos senón tamén para que se esclarezan as causas de tan terrible traxedia", pola que a Audiencia Nacional, a Fiscalía e a Garda Civil investigan ao patrón, Juan Padín.

As familias son un "exemplo de enteireza, persistencia e coraxe" e Pardo considera que, nestes casos, só hai unha opción que é "estar cos familiares, apoialos non só con palabras senón con feitos". E máis cando o Goberno, e tal como ela lembrou, "comprometeuse a facer todo canto estivese nas súas mans e a implicarse de maneira activa" na procura.

Lembrou, así mesmo, que é "viable", como avalan diferentes informes e "existen os medios técnicos e económicos necesarios, pois unha empresa de Noruega ofreceu prestar un robot e un soar de varrido lateral para estas tarefas.

PLENO DA CORPORACIÓN

O Pleno da Deputación aprobou por unanimidade boa parte dos puntos incluídos na orde do día e coa maioría unicamente do Goberno un expediente de modificación de crédito que, segundo explicou o deputado de Economía e Facenda, Carlos Font, permitirá "axilizar" a tramitación dos fondos europeos Next Generation e realizar "gastos que non poden demorarse".

Ese expediente de modificación de créditos aprobado permitirá investir 673.755 euros que, segundo Font, son unha mostra máis "da boa saúde económica" e da "boa xestión" do Goberno provincial sobre os orzamentos e irán parar a novos investimentos nos concellos e a accións de promoción deportiva, cultural, turística e patrimonial por toda a provincia.

A sesión plenaria aprobou por unanimidade un suplemento de créditos da Escola de Enfermería que implicará destinar 44.000 euros a adquirir bonecos simuladores.

Tamén unánime foi a postura dos tres grupos para aprobar a moción do PP para que o novo mapa concesional de autobuses interautonómicos que tramita o Goberno non afecte os desprazamentos interiores en Galicia garantindo a continuidade das paradas na provincia.