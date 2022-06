Galicia, o país dos 43 quilómetros de praias con bandeira azul

Marín foi o anfitrión da entrega a Galicia das 167 bandeiras azuis que este verán ondearán en praias, portos deportivos, sendeiros ou centros ambientais. Foi cun acto celebrado na praia de Loira, onde recolleron as súas insignias os municipios galardoados.

A maior parte destes distintivos lucirán en praias galegas, a primeira delas a de Loira, que foi izada polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a alcaldesa de Marín, María Ramallo. Un total de 112 praias, ao longo de 43 quilómetros de costa, obtiveron a súa bandeira.

"Non é sinxelo obter unha destas bandeiras ou mantelas", destacou Rueda, que lembrou que os criterios ambientais para a súa concesión "son moi esixentes".

Galicia acumula unha de cada cinco bandeiras concedidas en España, o que para o presidente galego é unha demostración da "excelencia" do litoral galego e de "todo o bo que temos" para ofrecer nun verán que, segundo engadiu, será "excepcional".

José Palacios, presidente da Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC), a entidade que concede estes distintivos, defendeu que para obtelos "non hai secretos" máis aló de "moito traballo pola sustentabilidade, a calidade dos servizos e a seguridade".

"Non son un trapo colgado", defendeu con respecto ás críticas a estes galardóns que, segundo Palacios, sempre chegan daqueles "que non as poden conseguir, que non se presentan ou que non demostran que cumpren con criterios que son consensuados internacionalmente".

Sanxenxo, que recibiu 17 bandeiras azuis para as súas praias e tres para os seus portos deportivos -máis as concedidas aos seus sendeiros e centros ambientais que xa recolleu en Madrid-, foi un dos grandes protagonistas do acto de entrega destes distintivos en Marín.

As bandeiras, que recolleu o concelleiro de Medio Ambiente, Juan Deza, ondearán nos areais da Lapa, Agra, Areas, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Espiñeiro, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora da Lanzada, Panadeira, Paxariñas, Pragueira e Silgar.

En Bueu serán cinco, Area de Bon, Lagos, Lapamán, Portomaior e, a novidade deste ano, Banda do Río. As mesmas lucirá Marín, que renovou as de Aguete, Loira, Mogor, Portocelo e O Santo, que recolleu a propia alcaldesa de mans do presidente da Xunta.

María Ramallo asegurou estar "encantada" de que Marín acollese este acto de entrega duns galardóns polos que todos os municipios "traballamos moito" para poder ter o litoral "en perfecto estado de revista".

"Para nós ser hoxe o centro deste sinal de calidade sen dúbida é unha alegría porque hai moito traballo detrás para chegar a este momento", afirmou Ramallo, que chanceou con que Marín non pode aspirar a máis bandeiras "porque non temos máis praias".

Os alcaldes de Poio e Ponte Caldelas, Luciano Sobral e Andrés Díaz, tamén acudiron para recoller os distintivos para Cabeceira e A Calzada. No caso de Vilagarcía, foi o edil de Turismo, Álvaro Carou, quen recibiu as bandeiras de Compostela e Campanario.

A Illa de Arousa, que viu recoñecida un ano máis as praias de Area da Secada e Ou Bao, escusou a súa ausencia.